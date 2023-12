Attualita 452

Caltanissetta, il presidente dell'Avis in visita al Questore: presto incontri sulla donazione

Tanti gli appartenenti della Polizia di Stato che donano sangue e il questore ha ricordato l'importanza di questa tematica

Redazione

30 Dicembre 2023 13:54 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-il-presidente-dellavis-in-visita-al-questore-presto-incontri-sulla-donazione Copia Link Condividi Notizia

Questa mattina il presidente dell’AVIS comunale di Caltanissetta Gaetano Giambusso ha fatto visita al Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, per donare, a tutto il personale che verrà impegnato la sera del 31 dicembre per i numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica, alcuni panettoni artigianali di una nota ditta siciliana. Il presidente dell’AVIS di Caltanissetta è stato accompagnato dal dirigente della sezione Volanti di Caltanissetta dr. Marcantonio Di Dio, dal Segretario Provinciale Generale dell’FSP – Polizia di Stato Fabio Fazzi nonché dal Sost. Comm. Fedele Ricotta insieme all’Ass. C.C. Giuseppe Brunco già soci e donatori della locale AVIS.

Nel breve incontro, il Questore, da sempre sensibile alle tematiche riguardanti il volontariato in genere, nonché sull’importanza della donazione di sangue, ha dato la disponibilità ad effettuare alcune giornate di informazione su questa vitale tematica per il personale della Polizia di Stato, che comunque annovera molti appartenenti tra i donatori. A fine riunione si è proceduto allo scambio degli auguri tra i presenti.



Questa mattina il presidente dell'AVIS comunale di Caltanissetta Gaetano Giambusso ha fatto visita al Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, per donare, a tutto il personale che verrà impegnato la sera del 31 dicembre per i numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica, alcuni panettoni artigianali di una nota ditta siciliana. Il presidente dell'AVIS di Caltanissetta è stato accompagnato dal dirigente della sezione Volanti di Caltanissetta dr. Marcantonio Di Dio, dal Segretario Provinciale Generale dell'FSP - Polizia di Stato Fabio Fazzi nonché dal Sost. Comm. Fedele Ricotta insieme all'Ass. C.C. Giuseppe Brunco già soci e donatori della locale AVIS. Nel breve incontro, il Questore, da sempre sensibile alle tematiche riguardanti il volontariato in genere, nonché sull'importanza della donazione di sangue, ha dato la disponibilità ad effettuare alcune giornate di informazione su questa vitale tematica per il personale della Polizia di Stato, che comunque annovera molti appartenenti tra i donatori. A fine riunione si è proceduto allo scambio degli auguri tra i presenti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare