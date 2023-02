Attualita 272

Caltanissetta, il Prefetto sigla patti per la sicurezza urbana e l'installazione delle telecamere di sorveglianza con tre sindaci

Durante l'incontro i Sindaci hanno espresso profondo apprezzamento per l’opportunità offerta

Redazione

Siglati i Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e l’installazione di sistemi di videosorveglianza con i Sindaci dei Comuni di Mazzarino, Vallelunga Pratameno e Villalba. Nel corso della giornata odierna, nei locali della Prefettura, il Prefetto Chiara Armenia ed i Sindaci dei Comuni di Mazzarino, Vincenzo Marino, Vallelunga Pratameno, Giuseppe Montesano e Villalba, Paola Immordino, alla presenza del Vice prefetto Vicario della Prefettura hanno proceduto alla sottoscrizione dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e l’installazione di sistemi di videosorveglianza, con la finalità di adottare, nel rispetto delle reciproche competenze, strategie congiunte volte a contrastare le diverse forme di illegalità e garantire ai cittadini delle predette comunità locali il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita urbana.

Gli anzidetti strumenti di collaborazione si uniscono ad analoghe intese siglate in precedenza con altri Comuni del territorio provinciale. L’iniziativa si colloca nel solco del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48 la quale indica, tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza. I contesti cittadini individuati dai Comuni quali aree maggiormente sensibili da monitorare attraverso l’installazione delle telecamere sono per lo più quelli in prossimità dei plessi scolastici, quelle del centro storico, ove vi è una maggiore concentrazione di locali, e nelle vicinanze delle isole ecologiche, oltre che quelle nei pressi dei rispettivi palazzi municipali.

Nella circostanza i Sindaci hanno espresso profondo apprezzamento per l’opportunità offerta poiché l’installazione dei sistemi di videosorveglianza nei rispettivi territori comunali oltre a dare un importante contributo in termini di promozione del decoro urbano concorre ad accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini che avvertono maggiormente la presenza dello Stato e delle Amministrazioni locali sul territorio A conclusione della stipula dei patti, il Prefetto ha rimarcato l’importanza dei dispositivi di videosorveglianza quale necessario strumento capace di potenziare gli interventi di prevenzione a carattere generale, in un’ottica di “sicurezza integrata”, anche a supporto dell’attività della polizia giudiziaria, attraverso l’implementazione dello scambio informativo tra le Forze di Polizia locale e quelle statali.



