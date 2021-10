Cronaca 543

Caltanissetta, il prefetto Chiara Armenia incontra i vigili del fuoco: "Il vostro un lavoro professionale e silente"

"Uomini che non chiedono niente ma al momento del bisogno sono in prima linea per offrire la propria professionalità"

Redazione

22 Ottobre 2021 11:06

Visita del prefetto Chiara Armenia ieri mattina al comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta. Ad accogliere il prefetto il comandante provinciale Giovanni Palmieri. Il prefetto Armenia, che ha incontrato il personale operativo, amministrativo, i funzionari tecnici e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dai vigili del fuoco sia in campo operativo che nella gestione dell'emergenza incendi. "Un lavoro altamente professionale e silente - ha detto il prefetto - che mostra l'abnegazione di questi uomini che si spendono per proteggere i cittadini". Il prefetto ha evidenziato anche il lavoro sinergico sul territorio dei vigili del fuoco con le altre componenti del sistema di protezione civile. "Un lavoro silente - ha sottolineato - nessuno si accorge di voi ma ci siete sempre. Uomini che non chiedono niente ma al momento del bisogno sono in prima linea per offrire la propria professionalità".



