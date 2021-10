Cronaca 610

Caltanissetta, il prefetto Chiara Armenia in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza

Il comandante provinciale Stefano Gesuelli ha illustrato la missione istituzionale della Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria del Paese

Redazione

15 Ottobre 2021 08:18

Nella mattinata di ieri, S.E. il Prefetto di Caltanissetta – Dott.ssa Chiara ARMENIA – si è recato in visita istituzionale al locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Sua Eccellenza è stata ricevuta con gli onori militari dal Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Gesuelli e dai Comandanti dei Reparti dipendenti ed ha successivamente salutato una rappresentanza del personale in servizio alla sede. Nell’occasione, il Comandante Provinciale ha illustrato la missione istituzionale della Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria del Paese a garanzia della legalità, trasparenza e libera concorrenza, nonché, sul contributo fornito dal Corpo, in concorso con le altre Forze di Polizia, per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia nissena, con particolare riferimento alle misure di contenimento imposte dall’emergenza pandemica.

I Comandanti dei Reparti delle Fiamme Gialle della provincia hanno illustrato, successivamente, le principali attività concluse nel corso dell’anno e i risultati conseguiti. Nel corso della mattinata di lavoro il Prefetto ha anche visitato i locali della sala operativa del Comando Provinciale ove ha potuto vedere all’opera i moderni sistemi di collegamento tra il dispositivo operativo terrestre e quello aeronavale del Corpo, nonché le piattaforme di raccordo operativo con le altre Forze di Polizia. Il Prefetto ARMENIA, a conclusione della visita, ha manifestato la sua incondizionata stima nei confronti delle Fiamme gialle nissene, sottolineando l’importanza dei rapporti di proficua collaborazione instaurati dalla Guardia di Finanza con le altre Forze di Polizia, per l’affermazione dei condivisi principi di legalità a tutela dei cittadini.



Nella mattinata di ieri, S.E. il Prefetto di Caltanissetta - Dott.ssa Chiara ARMENIA - si è recato in visita istituzionale al locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Sua Eccellenza è stata ricevuta con gli onori militari dal Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Gesuelli e dai Comandanti dei Reparti dipendenti ed ha successivamente salutato una rappresentanza del personale in servizio alla sede. Nell'occasione, il Comandante Provinciale ha illustrato la missione istituzionale della Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria del Paese a garanzia della legalità, trasparenza e libera concorrenza, nonché, sul contributo fornito dal Corpo, in concorso con le altre Forze di Polizia, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia nissena, con particolare riferimento alle misure di contenimento imposte dall'emergenza pandemica. I Comandanti dei Reparti delle Fiamme Gialle della provincia hanno illustrato, successivamente, le principali attività concluse nel corso dell'anno e i risultati conseguiti. Nel corso della mattinata di lavoro il Prefetto ha anche visitato i locali della sala operativa del Comando Provinciale ove ha potuto vedere all'opera i moderni sistemi di collegamento tra il dispositivo operativo terrestre e quello aeronavale del Corpo, nonché le piattaforme di raccordo operativo con le altre Forze di Polizia. Il Prefetto ARMENIA, a conclusione della visita, ha manifestato la sua incondizionata stima nei confronti delle Fiamme gialle nissene, sottolineando l'importanza dei rapporti di proficua collaborazione instaurati dalla Guardia di Finanza con le altre Forze di Polizia, per l'affermazione dei condivisi principi di legalità a tutela dei cittadini.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare