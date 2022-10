Cronaca 270

Caltanissetta, il polo-laboratorio San Giuliano apre le porte al progetto Erasmus Plus KA2

Una delegazione di alunni della scuola siciliana assieme a un gruppo di studenti di Spagna, Turchia, Belgio e Finlandia ha effettuato una visita al laboratorio di acque potabili

Redazione

11 Ottobre 2022 12:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-il-polo-laboratorio-san-giuliano-apre-le-porte-al-progetto-erasmus-plus-ka2 Copia Link Condividi Notizia

Passa anche dal Polo-Laboratorio del serbatoio di San Giuliano il percorso di conoscenza e crescita all’insegna di consapevolezza e sostenibilità delle giovani generazioni europee. Questa mattina, infatti, nell’ambito del programma biennale Erasmus Plus KA2 che vede tra i protagonisti l’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli guidato dalla dirigente Agata Rita Galfano, una delegazione di alunni della scuola siciliana assieme a un gruppo di studenti di Spagna, Turchia, Belgio e Finlandia ha effettuato una visita al laboratorio di acque potabili di Caltaqua e al serbatoio di San Giuliano, la principale infrastruttura di accumulo al servizio dell’intera rete idrica di Caltanissetta che è stata oggetto di importanti recenti lavori di ammodernamento ed efficientamento.

La “missione” degli studenti - che rientra nel progetto “Miracle of nature, inevitabile learning” che punta a fornire utili cognizioni ed elementi di approfondimento pure sul ciclo delle acque - ha portato i giovani protagonisti anche a osservare da vicino i capillari controlli effettuati lungo l’intera rete e l’attività di monitoraggio giornaliera che i tecnici di Caltaqua compiono per garantire la qualità e l’assoluta salubrità dell’acqua distribuita. A fare gli onori di casa sono state la responsabile del laboratorio acque potabili, Ilaria Milazzo, il tecnico dello stesso laboratorio Calogero Santoro e la responsabile per la comunicazione, Lea Romano.

Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, dopo una pausa forzata negli ultimi due anni imposta dalle restrizioni per contrastare la pandemia, rilancia dunque con maggior vigore e con un respiro “internazionale” il dialogo con il mondo della scuola, della formazione e dell’università nell’ambito del piano di iniziative del programma “CaltaquaCampus”.



Passa anche dal Polo-Laboratorio del serbatoio di San Giuliano il percorso di conoscenza e crescita all'insegna di consapevolezza e sostenibilità delle giovani generazioni europee. Questa mattina, infatti, nell'ambito del programma biennale Erasmus Plus KA2 che vede tra i protagonisti l'Istituto comprensivo "Paolo Emiliani Giudici" di Mussomeli guidato dalla dirigente Agata Rita Galfano, una delegazione di alunni della scuola siciliana assieme a un gruppo di studenti di Spagna, Turchia, Belgio e Finlandia ha effettuato una visita al laboratorio di acque potabili di Caltaqua e al serbatoio di San Giuliano, la principale infrastruttura di accumulo al servizio dell'intera rete idrica di Caltanissetta che è stata oggetto di importanti recenti lavori di ammodernamento ed efficientamento. La "missione" degli studenti - che rientra nel progetto "Miracle of nature, inevitabile learning" che punta a fornire utili cognizioni ed elementi di approfondimento pure sul ciclo delle acque - ha portato i giovani protagonisti anche a osservare da vicino i capillari controlli effettuati lungo l'intera rete e l'attività di monitoraggio giornaliera che i tecnici di Caltaqua compiono per garantire la qualità e l'assoluta salubrità dell'acqua distribuita. A fare gli onori di casa sono state la responsabile del laboratorio acque potabili, Ilaria Milazzo, il tecnico dello stesso laboratorio Calogero Santoro e la responsabile per la comunicazione, Lea Romano. Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, dopo una pausa forzata negli ultimi due anni imposta dalle restrizioni per contrastare la pandemia, rilancia dunque con maggior vigore e con un respiro "internazionale" il dialogo con il mondo della scuola, della formazione e dell'università nell'ambito del piano di iniziative del programma "CaltaquaCampus".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare