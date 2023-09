Politica 550

Caltanissetta, il Pd si prepara alle prossime competizioni con la festa provinciale a Villa Amedeo

Una intensa due giorni di dibattiti, musica e socialità il 22 e 23 settembre organizzata dal Partito democratico della provincia di Caltanissetta

Redazione

Dopo anni di assenza, finalmente torna a Caltanissetta la festa provinciale del Partito Democratico nisseno. Il 22 è 23 settembre la città capoluogo ospiterà all'interno della suggestiva cornice di Villa Amedeo una intensa due giorni di dibattiti, musica e socialità organizzata dal Pd della provincia di Caltanissetta. Nel corso delle due giornate, che vedranno la partecipazione – tra gli altri – degli on. Peppe Provenzano, Anthony Barbagallo, Giovanna Iacono, Ersilia Severino, Michele Catanzaro (capogruppo regionale Ars) e Valentina Chinnici, saranno trattati i principali temi riguardanti il futuro della Sicilia e del nostro territorio.

Si discuterà infatti di PNRR e lavoro, Enti locali e transizione ecologica, autonomia differenziata, scuola e sanità. A fare gli onori di casa sarà il Segretario provinciale Renzo Bufalino, insieme al Presidente provinciale Massimo Arena ed ai dirigenti cittadini Giancarlo La Rocca e Carlo Vagginelli. I dibattiti, che inizieranno alle 16:00 del 22 settembre e alle 17:00 del 23, saranno animati dalla partecipazione di sindaci come Giuseppe Ippolito e Giovanni Zuccalà, di dirigenti regionali Pd come Gabriele Vella (vice sindaco Bagheria), Marco Guerriero (responsabile regionale Pd enti locali), Filippo Marciante presidente commissione garanzia PD Sicilia) e Cleo Li Calzi (responsabile regionale Pd per il Pnrr), nonché di dirigenti provinciali del Partito come Marco Andaloro (componente direzione regionale Pd Sicilia), Daniele Territo (presidente consiglio comunale Serradifalco), Enzo Munì (segretario Pd Mussomeli) e Giuseppe Arancio (commissario Pd Gela). Per il Partito Democratico di Caltanissetta interverranno inoltre Eugenia Campo, Francesca Alessandro, l'ex sottosegretario e senatore Antonio Montagnio e Nicola Boccadutri.

Sono stati invitati ad intervenire anche autorevoli rappresentanti del mondo associativo e sindacale: il Segretario regionale della Cgil Alfio Mannino, l'ex Segretario provinciale ed attuale componente della Segreteria regionale Cgil Ignazio Giudice, il Segretario provinciale Uil Salvatore Guttilla, il presidente regionale della Rete Civica della Salute Pieremilio Vasta, il presidente dell’Associazione Tina Anselmi Pippo Pastorello, l’ex Sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo, il preside Mario Cassetti, l’ing. Gaetano Di Mino dell’Università di Palermo, il dott. Piero Cavaleri, la Predente Ispeed e Autismo Maria Grazia Pignataro, l’arch.e direttore del Gal Terre del Nisseno Giuseppe Ippolito, il rappresentante del Circolo di Legambiente Caltanissetta Marco Lunetta.

Nel corso della due giorni sarà inoltre presentato il volume di Fabiano Contraffatto dal titolo “L'Allievo”, dedicato al mondo del lavoro. L’autore sarà intervistato da Amanda Minoia. Non mancheranno momenti musicali e di convivialità, con i concerti delle band Old Rock Man e JustFun80’s, che suoneranno rispettivamente nel corso delle serate del 22 e 23 settembre.

A concludere la Festa provinciale saranno il Segretario regionale Anthony Barbagallo e l’on. Peppe Provenzano, già Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed attualmente componente della Segreteria nazionale Pd.



