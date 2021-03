Salute 407

Caltanissetta, il Nursind: verificare lo sviluppo degli anticorpi sugli operatori sanitari vaccinati

È la richiesta della segreteria del Nursind Caltanissetta inviata all’Asp alla luce della campagna vaccinale

Redazione

30 Marzo 2021 13:21

Effettuare i controlli sugli operatori sanitari vaccinati per accertare che abbiano sviluppato gli anticorpi. È la richiesta della segreteria del Nursind Caltanissetta inviata all’Asp. Il sindacato, alla luce della campagna vaccinale anti Covid-19, intende verificare lo stato dell’arte a tre mesi dall’avvio delle procedure. Dal 23 gennaio sono in corso le somministrazioni delle dosi di richiamo. “L’’immunizzazione – spiega il Nursind - è garanzia per la tutela della salute degli operatori sanitari e di quella degli assistiti”. Da qui la richiesta di verifica sullo sviluppo degli anticorpi. Il sindacato guidato da Giuseppe Provinzano ha chiesto che “vengano effettuati i dosaggi dell’immunoglobulina IgG specifica anti Sars Cov-2”.



