Caltanissetta, il movimento "Futura, costruiamo insieme la città" terrà il suo primo incontro aperto al pubblico

A condurre l’incontro di lunedì sarà Giovanni Ruvolo, che si confronterà con il Direttore della Coldiretti di Caltanissetta

Redazione

Lunedì, 6 novembre, alle ore 18.45, nel locale “Sale e Pepe” (via Gigino Gattuso 43, a Caltanissetta), il movimento nisseno “Futura, costruiamo insieme la città”, terrà il suo primo incontro aperto al pubblico, inerente a “Lo sviluppo integrato della città in un sistema economico territoriale di area vasta”. Si inaugura così “FuturLab”, una serie di incontri con i cittadini nisseni, intesi come occasioni di confronto volte ad un ripensamento e ad una rigenerazione della città. A condurre l’incontro di lunedì sarà Giovanni Ruvolo, che si confronterà con il Direttore della Coldiretti di Caltanissetta ed Enna Massimo Primavera, con Daniela Freddi, Responsabile del piano per l’economia sociale della Città Metropolitana di Bologna, e con Emanuele Antonuzzo, in rappresentanza dell’associazione “Idee e Partecipazione” di Gela. A questo incontro ne seguirà un altro il 20 Novembre sul tema del randagismo in città, condotto da Armando Turturici.

Paola Sanfilippo

Portavoce dell’associazione

Futura – costruiamo insieme la città



