Caltanissetta, il mister Cammarata sbarca negli Emirati Arabi e Digiugno scrive in arabo per i supporter dell'Al Nasr Club

Il tecnico allenerà la squadra Under 21 del club emiro più importante nella penisola araba

Redazione

Il tecnico nisseno Fabrizio Cammarata sbarca negli Emirati Arabi approdando all'Al Nasr Club, uno dei club emiri più longevi, ma sopratutto importanti che vanta in bacheca tanti titoli nazionali e una storica Coppa dei Campioni del Golfo nel 2014. Al coach nisseno è stata affidata la conduzione tecnica dell'Under 21 con la quale avrà il compito di ben figurare portando più giocatori possibili in prima squadra. Intanto, sui social dove nella comunicazione digitale c'è la firma esclusiva del social media Michele Digiugno, diversi fan del "Medio Oriente" hanno cominciato a seguire la pagina ufficiale di Cammarata con grande interesse.

Una pagina, quella su facebook, che s'è dovuta adeguare anche formazione dei contenuti inserendo la scrittura araba che permette di avere maggiore fama internazionale ampliando la popolarità della stessa nelle piattaforme digitali. "Autenticità è la parola chiave per una strategia digital di successo - dichiara Michele Digiugno - mentre chiarezza e semplicità sono e saranno i principi metodologici a cui ci siamo sempre ispirati e per i quali veniamo premiati quotidianamente". Attualmente, più di quattro mila followers seguono Cammarata. Un numero destinato a salire, con l'arrivo dell'ex calciatore di Serie A, nel ricco continente asiatico dove il calcio sta scalando vette che fino a poco tempo fa sembravano impensabili.



