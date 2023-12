Salute 2641

Caltanissetta, il medico gentiluomo Maurizio Alletto va in pensione: gli auguri di amici e colleghi

Stimato professionalmente e umanamente da pazienti e colleghi è sempre stato una delle colonne portanti del Sant'Elia

Rita Cinardi

31 Dicembre 2023

Va in pensione dopo 40 anni di onorata carriera il dottore Maurizio Alletto. Ieri ha festeggiato in reparto con alcuni colleghi le ultime ore di attività lavorativa prima di godersi il meritato riposo. Considerato un vero e proprio pilastro dell'ospedale Sant'Elia Alletto è quello che, senza dubbio si può definire un medico gentiluomo. Stimato professionalmente e umanamente da pazienti e colleghi Maurizio Alletto si è specializzato in Geriatria ma ha sempre lavorato in Medicina Interna. A postare su facebook la foto con gli auguri il giovane collega Giulio Geraci. Tanti i commenti dei medici e di coloro che conoscono bene le sue doti umane e professionali.

Il direttore di presidio Benedetto Trobia lo ha ringraziato: "Grazie per il forte spirito di abnegazione che ha dimostrato nel lavoro, giorno dopo giorno nei confronti di tutti i pazienti. Mancheranno il suo stile e la sua professionalità. A Maurizio Alletto un augurio di buona vita". Scrive il collega psichiatra Fabio Di Pietra: "La vasta e profonda preparazione e’ sempre stata accompagnata da un tratto umano da gentiluomo di vecchio stampo, una signorilità mai altezzosa o distaccata, una comprensione partecipe che consentiva di far sentire il paziente a suo agio senza far pesare l’autorevolezza del suo sapere medico. Auguri Maurizio Alletto! Mancheranno il tuo garbo e il tuo equilibrio, la tua serietà e preparazione! Ti auguro un mondo di bene!". E ancora il collega pneumologo Francesco Rizzo: "Un Fratello, un amico generoso, un gran Signore, un Medico con la M maiuscola e un Maestro per tanti. Onoratissimo di aver lavorato con te caro Maurizio. Complimenti e auguri affettuosissimi per il traguardo raggiunto. Numero Uno". Il primario di Ortopedia Massimo Siracusa: "Grande medico, amico e signore... ti abbraccio Maurizio". E il collega di reparto Gianfranco Gruttadauria: "Maestro, fratello, amico, collega....fortunato ad avere condiviso gran parte della mia vita con te. Tvb". La chirurga vascolare Salvina Diliberti "Auguri Maurizio Alletto! Mancheranno il tuo garbo e il tuo equilibrio, la tua serietà e preparazione! Ti auguro un mondo di bene!". E ai tantissimi che gli hanno dedicato un augurio lui, il medico gentiluomo, ha risposto con il solito garbo e la consueta eleganza: "Grazie cari amici e amiche vi voglio ringraziare tutti per il grande affetto che in questi anni mi avete dimostrato e per le tante cose che ho imparato da ognuno di voi"



