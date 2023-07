Cronaca 698

Caltanissetta, il marciapiedi di via Cavour trasformato in discarica: la Dusty fa la bonifica e ricorda le sanzioni ai cittadini

La sanzione, per chi non fa correttamente la raccolta differenziata, può essere compresa tra gli 80 e 495 euro

Redazione

L’attività di Dusty, in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, riguarda anche il decoro urbano. Per questo, negli ultimi giorni, grazie ad un’azione mirata di monitoraggio dell’azienda che si occupa di servizi ambientali e ad un lavoro quotidiano dei responsabili dell’ufficio ambiente del Comune e dei Vigili Urbani, si sono intensificati i controlli al fine di colpire chi abbandona i rifiuti sul ciglio della strada, anche in pieno centro, controlli che, nella giornata di mercoledì 26 luglio, hanno determinato l’emissione di sanzioni per dei conferimenti non a norma.

L’ultima delle segnalazioni riguarda il marciapiede di via Cavour, all’altezza del Vicolo Conti, che nel giro di qualche giorno si è trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto e che è stato bonificato grazie all’intervento degli addetti della Dusty. L’azienda, ricorda dunque alla cittadinanza che l’abbandono dei rifiuti, a seguito dell’attività di monitoraggio, è causa di sanzioni e che queste sono applicabili anche agli utenti che non si sono ancora dotati dei mastelli utili per la raccolta differenziata e che non rispettano giorni e orari di conferimento, come da Ordinanza Sindacale emessa nel giugno del 2021. La sanzione, per questo secondo tipo di reato, può essere compresa tra gli 80 e 495 euro.

Per chi non avesse ancora ritirato il proprio kit, Dusty informa che è possibile farlo presso il Centro di Riuso di via Fagona, accanto al Jakas Bar, il lunedì e il mercoledì dalle 15:00 alle 19:30 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 13:00.



