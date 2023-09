Eventi 317

Caltanissetta, il Giudice Livatino "ambientalista": l'attività di contrasto ai reati ambientali ieri e oggi

Incontro alla Tamtam Farm con gli esperti del Wwf e l'ufficiale di polizia giudiziaria che collaborava col Giudice assassinato dalla Stidda

Redazione

«Il Giudice Livatino "ambientalista" - L'attività di contrasto ai reati ambientali ieri e oggi». E' questo il titolo dell'incontro organizzato per domani, sabato 2 settembre dalle ore 18.00, presso la “TAMTAM FARM” di Trabona (Caltanissetta), l’azienda agricola bene confiscato alla mafia gestita dall'Impresa sociale Tam Tam con attività di inclusione di persone appartenenti a categorie svantaggiate. L'incontro ha lo scopo di raccontare l'impegno ambientalista del Giudice Livatino assassinato dalla Stidda nel 1990: un aspetto inedito e poco conosciuto dell'attività del magistrato agrigentino che indagava - con perizia e grande passione - anche contro abusi edilizi e incendi boschivi.

Oltre a ricordarne le indagini contro i reati ambientali, l'occasione servirà a fare il punto su alcuni casi di inquinamento ambientale e crimini contro la Natura che interessano il Nisseno ai giorni nostri e sulle attuale dinamiche di contrasto all'ecocriminalità. L'incontro prevede gli interventi di: - Ennio Bonfanti, Presidente di WWF Sicilia Centrale OdV e Coordinatore regionale delle Guardie ambientali WWF;

- Domenico Bruno, Commissario del Corpo forestale in quiescenza e collaboratore del giudice Livatino, attuale presidente del Conalpa “beato Rosario Livatino di Agrigento”;

- Salvatore A. Patrì, avvocato, responsabile dell'Ufficio legale di WWF Sicilia Centrale OdV.

Il dibattito è organizzato all'interno dell'evento denominato “Gabbara (a n’antra banna)”: dal 1 al 3 settembre un week-end di incontri, concerti, cibo, socialità e solidarietà. L’accesso all’area della TamTamFarm a Trabona è consentito ai soli soci: sarà possibile sottoscrivere l’iscrizione all’ingresso dell’area degli eventi; tuttavia è riservata una corsia preferenziale a chi avrà già compilato il modulo di preiscrizione al link https://forms.gle/R88YWEMs7RUqTpWc8. Il programma completo è pubblicato su Facebook eventi (https://fb.me/e/6LEZLjWZQ) e nella pagina www.facebook.com/tamtamtrabona; l'Azienda Trabona è raggiungibile tramite la S.P.146 per Marianopoli: https://goo.gl/maps/usxDuLQMA2df5yxe8.



