Caltanissetta, il generale di Corpo d'Armata Truglio in visita al comando provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta

Il Generale ha incontrato tutto il personale in servizio, a cui ha rivolto parole di apprezzamento per l'impegno profuso nel territorio

Redazione

Nella giornata di oggi il Generale di Corpo d’Armata Giovanni TRUGLIO, Comandante Interregionale “Culqualber”, ha fatto visita al Comando Provinciale CC di Caltanissetta. Il Generale ha incontrato tutto il personale in servizio, a cui ha rivolto parole di apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso nel controllo del territorio, sottolineando l’importanza delle Stazioni Carabinieri, punto di forza della struttura Territoriale dell’Arma.

Inoltre il Generale TRUGLIO, nel corso della sua visita a Caltanissetta, aveva partecipato in mattinata alla cerimonia d’insediamento del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta per poi fare visita, insieme al Comandante Provinciale Col. Vincenzo PASCALE, a S.E. il Prefetto di Caltanissetta Dottoressa Chiara Armenia, alla quale ha rinnovato la costante vicinanza dell’Arma e il massimo impegno istituzionale nella repressione della criminalità organizzata e comune e nell’attività di prevenzione dei reati.



