Caltanissetta. Il generale della Finanza Ardizzone assolto: "Lavato via il fango che mi è stato buttato addosso"

"Mi sento sollevato perché finalmente è finito questo calvario", lo ha dichiarato il generale della Guardia di Finanza, Gianfranco Ardizzone, a conclusione del processo d'appello sul "sistema Montante". Il generale è stato assolto da alcuni capi d'imputazione e per altri è giunta la prescrizione. "Tutto il fango che mi è stato buttato addosso con questa sentenza è stato lavato via". Ardizzone, secondo l'accusa, aveva chiesto favori a Montante per l'assunzione della figlia: "Mia figlia ha sempre lavorato, è stata sempre apprezzata nel suo lavoro e quindi era tranquilla, come ero tranquillo io di non aver fatto mai nulla di male. Alla fine ci sono dei giudici che sanno leggere le carte e sanno fare il proprio dovere". "Abbiamo fatto un ottimo lavoro - ha detto l'avvocato Giuseppe Dacquì - abbiamo rifatto il processo in Appello, cosa che purtroppo in primo grado, seppur coi limiti dell'abbreviato, non è stato fatto. Questo ha consentito alla Corte di avere una valutazione certamente terza, serena ed obiettiva dei fatti. Alla fine abbiamo avuto ragione". (AGI)