Caltanissetta, forum delle associazioni: ogni famiglia può donare 1 euro per aiutare chi è in difficoltà

La proposta è stata lanciata da un medico specializzando. Ogni famiglia potrà donare piccole somme di denaro per aiutarne altre

Redazione

07 Febbraio 2021 17:41

Si è riunito sabato 6 febbraio, presso i locali della “Casa delle Culture e del Volontariato”, il direttivo provinciale del Forum delle Famiglie di Caltanissetta. All’incontro hanno partecipato, oltre alla presidente Rita Daniele e al vicepresidente Filippo Maritato (MOVI), i componenti del direttivo: Massimiliano Centorbi, Alberto Maira (delegato per il CAV), Matteo Caruso (Si alla Famiglia), Nino Provinzano (Alleanza Cattolica), Paolo Biagio Mortellaro (Ist. Oasi Cristo Re), Rosalba Locascio (Allattamore), Elettra Andolina (Iside), Anna Maria Manno (MCL), Giovanni Manduca (CNA), Michele Claudio Alessi (Federconsumatori). Durante l’assemblea si è discusso dell’ultima iniziativa della Fondazione Forum delle Associazioni Familiari “1 Euro a Famiglia”: un progetto di solidarietà “dalle famiglie per le famiglie”. Ispirata da una lettera di un medico specializzando, assunto in uno degli ospedali Covid, con la quale lo stesso esprimeva la volontà di destinare una quota del proprio stipendio al sostegno delle famiglie in difficoltà (per mezzo del Forum delle Famiglie), è nata l’idea del presidente nazionale Gigi De Palo di creare un’iniziativa organizzata, tramite la quale ogni famiglia potrà donare piccole somme di denaro per aiutarne altre, che oggi vivono un’inaspettata crisi economica, a causa delle conseguenze della pandemia mondiale. A tal proposito, venerdì 12 febbraio si terrà un incontro virtuale sulla piattaforma Google Meet, con la partecipazione del presidente nazionale De Palo, per illustrare, a tutte le associazioni familiari delle province di Caltanissetta ed Enna, i dettagli del nuovo progetto.

