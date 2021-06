Eventi 236

Caltanissetta: il festival "Miniera" aprirà il programma degli eventi estivi

Dal 18 Giugno al 31 luglio 2021 la prima edizione del festival che punta a valorizzare Caltanissetta e l'intera provincia

Redazione

01 Giugno 2021 17:47

Il festival “Miniera” apre la prima tranche della programmazione culturale, artistica e turistica dell'estate nissena 2021. Dal 18 Giugno al 31 luglio 2021 la prima edizione del festival che punta a valorizzare Caltanissetta e l'intera provincia per dare un'offerta di qualità ed essere attrattivi. Una proposta che nasce dal lavoro congiunto degli assessorati: cultura, turismo, eventi, ambiente, politiche sociali. Il Festival si propone di offrire un'ampia scelta attraverso iniziative e manifestazioni a carattere turistico-culturale, incontri con artisti e scrittori, mostre, dibattiti e momenti di intrattenimento, show cooking, laboratori del gusto, passeggiate a piedi e in bici sia in città sia in mezzo alla natura, estemporanee di arte e rassegna cinematografica con selezione d’autore.

Il programma costellato da appuntamenti da non perdere vede il Jazz in primo piano da “L’inferno di Dante in Jazz” con Fabio Lannino e Diego Spitaleri e Gigi Borruso, a Daria Biancardi & Orchestra Jazz Siciliana ed ancora Bepi Garsia Recital Piano Solo, a Ciccio Leo trio feat. Roberta Sava in "A traditional Jazz experience". Anche la Festa della musica del 21 giugno con concerti in varie vie della città . Gli spettacoli spazieranno da Carmelo Abbate, giornalista, saggista e scrittore italiano con "Le Storie degli Altri", allo spettacolo degli "Entre Nous…outdoor circus show", con acrobazie, coreografie aeree fluide e solida drammaturgia attraverso l'uso del corpo.

Il conduttore televisivo e coach di comunicazione verbale e non verbale, Luca Vullo con “IN TOUR CON MAMMA”, racconterà al pubblico le mirabolanti avventure vissute insieme a sua Mamma in giro per il mondo. Si attraversa il Mediterraneo con lo spettacolo tra la poesia e la danza andalusa per eccellenza - il Flamenco, con la ballerina Carmen Pancamo e i versi di Federico Garcia Lorca. Roberto Nobile, grande attore italiano, incontra e interpreta, con rara intensità, le “Metamorfosi di Ovidio “; Leonardo Fiaschi, imitatore e cabarettista, divertirà il pubblico con “Mai stato io”. Ci sarà inoltre una breve rassegna cinematografica a cura del regista Aurelio Grimaldi . La rassegna con gli scrittori sarà curata dalla giornalista di RAI Radio 3 Cettina Flaccavento.

Dal 6 all'8 luglio sarà il momento delFestival della letteratura dei bambini alla biblioteca Scarabelli. Ci saranno a Palazzo Moncada le Mostre di Begoña Zubero Apodaca, che curerà anche i collegamenti con il Museo della Miniera di Bilbao e “Contagi” di Carlo Sillitti, Ettore Garozzo, Lorenzo Ciulla e Ursula Costa. Infine l'installazione di Land Art dell’artista Fede Foresta, occasione per riscoprire la bellezza naturale del nostro paesaggio. Per la seconda parte della programmazione estiva l'amministrazione ha preparato un avviso per raccogliere le proposte di enti, associazioni e singoli cittadini. La conferenza stampa si terrà giorno 8 giugno alle ore 10:00 nella Sala Dante della Biblioteca Scarabelli.



