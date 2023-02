Eventi 343

Caltanissetta, il farmacista Bonasera presenta il suo ultimo romanzo "Strani Amori"

Il ricavato delle vendite del romanzo sarà devoluto alla "Lega del Filo D 'Oro"

Redazione

Venerdì 3 marzo alle 18:30, la libreria Ubik di via Kennedy, ospiterà Vincenzo Bonasera per la presentazione del suo ultimo romanzo "Strani amori": introdurrà il breve incontro Mattia Saia, e il Dott.Michele Diana interpreterà alcune pagine del libro. Il ricavato delle vendite del romanzo sarà devoluto alla "Lega del Filo D 'Oro", un'associazione nazionale che da 50 anni si prodiga a favore dei sordociechi e dei cerebrolesi. Per l'occasione di questo incontro insieme all'acquisto del romanzo ne sarà regalato un altro precedentemente scritto da Vincenzo Bonasera.



