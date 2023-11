Salute 1090

Caltanissetta, il dottore Virone sottoposto a un delicato intervento: "Ho scelto di restare nel mio ospedale, grazie a tutto il personale"

Elio Virone, uno dei medici più stimati in città, ha raccontato la sua esperienza in veste di paziente chiedendo il potenziamento dei reparti di eccellenza

Redazione

Sono stato ricoverato nel reparto di Chirurgia del nostro Ospedale per un intervento delicato alle "Vie Biliari." Ho avuto una esperienza molto positiva per assistenza e competenza professionale da parte di tutto il personale del reparto di Chirurgia Generale (medici, infermieri e personale ausiliario), diretto dal dott. Giovanni Ciaccio, che ringrazio in particolare. Un plauso anche agli anestesisti, il primario Giancarlo Foresta e la dott.ssa Rita D'Ippolito. Bisogna potenziare i reparti di eccellenza e far sentire ai cittadini la vicinanza della Struttura sanitaria attraverso la buona amministrazione e l'umanizzazione dei servizi. Ho scelto liberamente e consapevolmente di restare nel mio Ospedale che vorrei fosse sempre così per tutti i reparti. Elio Virone



