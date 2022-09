Cronaca 782

Caltanissetta, il dottore Virone scrive al sindaco: "Lei è garante della sanità, faccia riaprire i reparti chiusi"

"Occorre evitare che i nostri pazienti debbano affrontare per una semplice broncoscopia o pleuroscopia medica, viaggi a Palermo o Catania"

Redazione

Egregio sig. Sindaco

Mancano pochi giorni alle elezioni regionali e nazionali. Qualunque coalizione vincerà Lei sarà sempre il nostro primo cittadino e responsabile della nostra Salute. Ella ha a disposizione strumenti e procedure che la Legge Le attribuisce per fare in modo che il nostro Ospedale possa riprendere ad essere efficiente come negli anni 2000- 2008 ( quando a dirigerlo era il manager dott. Oliveri) . Poi è stato un continuo declino, fino alle ceneri attuali. Noi cittadini abbiamo il diritto ad essere curati nella nostra Caltanissetta: Lei ne dovrebbe essere il garante. Non è più sostenibile assistere all’accorpamento di reparti con riduzione dei posti letto, alla carenza di personale medico e infermieristico, sempre più nervoso e stressato perché appesantito da turni ravvicinati.

Abbiamo bisogno con urgenza che si riapra il reparto di Malattie Polmonari (inspiegabilmente chiuso da due anni) per evitare che i nostri pazienti debbano affrontare per una semplice broncoscopia o pleuroscopia medica, viaggi a Palermo o Catania. E’ una grande sofferenza fisica e psicologica ! Il pronto Soccorso ha urgente bisogno di ampliare gli organici e di adeguare gli spazi e renderli dignitosamente agibili nel tempo dell’attesa: non più sedie o barelle! Tanto altro sarebbe una ripetizione di ciò che Ella già probabilmente conosce. La prego vivamente di impegnarsi col prossimo assessore regionale e manager locali. Non sempre avremo il tempo ( io o Lei) di prendere l’aereo e volare via al Nord. Figuriamoci i più deboli e bisognosi..!

Distinti Saluti.

Elio Virone

Associazione Nazionale pazienti BPCO

Sezione di Caltanissetta



