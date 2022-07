Salute 1265

Caltanissetta, il dottore Fabio Di Pietra entra a far parte dell'equipe di Psichiatria del Sant'Elia

Andrà ad affiancare i colleghi Salvatore Letizia e Claudia Tagliarini. Il reparto ospedaliero di Psichiatra afferisce al Dipartimento Salute Mentale diretto da Massimo Cacciola

Redazione

L’equipe di Psichiatria dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta sarà potenziata con l’assunzione di un nuovo medico, il dottore Fabio Di Pietra fino a ieri responsabile del servizio psichiatrico diagnosi e cura dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Il professionista che in precedenza ha ricoperto il ruolo di direttore dell’Unità Operativa Complessa del modulo dipartimentale di psichiatria di Canicattì e Licata, andrà ad affiancare i colleghi Salvatore Letizia e Claudia Tagliarini. Il reparto ospedaliero di Psichiatra afferisce al Dipartimento Salute Mentale diretto da Massimo Cacciola. Il dottore Di Pietra si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Palermo nel 1991 e ha conseguito la Specializzazione in Psichiatria presso la stessa Università nel gennaio 1997.

Ha svolto la formazione alla psicoterapia presso l'Istituto italiano psicoanalisi di gruppo (sede di Palermo). Attualmente è Medico Chirurgo Specialista in Psichiatria e Psicoterapia e Dirigente Responsabile del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura – Canicattì (c/o Ospedale “Barone Lombardo”). Ha svolto negli anni della sua carriera il ruolo di Dirigente Medico di Psichiatria presso ASP 2 (SPDC Gela), ASP 6 (SPDC Corleone), ASP 9 (SPDC Trapani) e ASP 1(SPDC Canicattì). Ha inoltre prestato servizio presso i SER.T di Palermo, Cefalu', Termini Imerese (ASP 6). E' stato Giudice Onorario (“Esperto” nominato dal CSM) presso il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, docente e formatore di discipline psichiatriche e psicoterapiche presso ANSI, CESAR, ECAP e Supervisore delle attività riabilitative del Centro Terapeutico Riabilitativo della lega contro la droga di Palermo. Ha ricoperto l'incarico di Direttore dell' Unità operativa Complessa modulo dipartimentale salute mentale Ag3 (Canicattì - Licata).

L’attività professionale del dott. Di Pietra si articola attraverso l’attività diagnostica clinica , l’intervento psicofarmacologico, il trattamento psicoterapico, la supervisione e la formazione di giovani psichiatri e psicologi, l’attività di studio e confronto degli interventi e delle strategie psicoterapiche effettuata all’ interno della società italiana di psicoterapia medica, la realizzazione di piani di intervento integrati e personalizzati in collaborazione con professionisti, enti e associazioni presenti sul territorio. E' autore di pubblicazioni in tema di disturbi di personalità, disturbi dell'umore, narcisismo, disturbi borderline. Ha preso parte come relatore ad oltre 50 convegni o congressi in ambito regionale e nazionale. Svolge attività libero professionale presso gli Studi medici di Caltanissetta e di Canicattì.



