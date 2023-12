Attualita 238

Caltanissetta, il docente e autore Salvatore Siina protagonista alla fiera "Più libri, più liberi"

A Roma è stato presentato il suo nuovo libro "Il teatro a modo mio …" insieme alla fumettista Alessia Barilari

Redazione

Il docente e autore nisseno Salvatore Siina ha presentato a Roma alla fiera “Più libri, più liberi” la sua ultima creatura letteraria “Il teatro a modo mio … Scrivere testi e allestire spettacoli a misura di bambino” edita da AG Book Publishing di Roma. “Più libri, più liberi” è la fiera nazionale della piccola e media editoria” sostenuta dal Ministero della Cultura, dal Centro per il Libro e la Lettura ecc, tra i partner anche la Rai.

L’autore si è avvalso della cortese e prestigiosa collaborazione della giovane fumettista Alessia Barilari che ha curato la prima e quarta di copertina. I due sono stati protagonisti dell’evento “Educare alla creatività – Dalla Poesia al Fumetto” organizzato presso lo spazio delle Biblioteche di Roma. Nella prima parte i due autori hanno presentato le loro opere e nella seconda parte hanno animato un vero e proprio laboratorio di scrittura creativa. Salvatore Siina si è occupato di produzione poetica riferita ai due volumi “Verso la Poesia” e “Verso la Poesia 2” con attività riguardanti le rime, la crucipoesia e la permutazione di haiku, Alessia Barilari ha fatto disegnare i personaggi dei fumetti, molti dei quali tratti dalla trilogia del fumetto “Milo e Cora”, in particolare ha tenuto a presentare l’ultima avventura “Milo e Cora in fuga da Atlantide”.

La sala era gremita da tantissimi bambini che hanno instaurato un feedback positivo con gli autori, inondati dal loro entusiasmo. Anche i loro genitori si sono messi in gioco partecipando alle attività proposte insieme ai loro figli. L’evento è stato condotto dalla giornalista Francesca Barbato. Di seguito il firma copie degli autori, durante l’acquisto dei libri da parte del pubblico interessato presso lo stand di AG Book Publishing dell’editrice Angela Cristofaro.

Anche il Corriere.it (edizione romana online del Corriere della Sera) si è occupato dell’evento. Il volume “Il teatro a modo mio …” nasce dall’esperienza pluriennale dell’autore/docente presso la Scuola Primaria “Michele Abbate” dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, diretto dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto. Il libro è anche un’utile guida didattica per docenti e alunni, con proposte operative coinvolgenti, suddivise in vari gradi, dove l’approccio ludico è prioritario. Si parte dal gioco “Facciamo che io ero …” per arrivare al monologo, alle favole in rima e ai testi più strutturati, molti dei quali creati dai bambini. I piccoli lettori/scrittori avranno, così, l’opportunità di avvicinarsi alle basi del teatro, mettendo in scena gli spettacoli creati e ispirando e stimolando i loro coetanei.



