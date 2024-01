Attualita 643

Caltanissetta. La direttrice di Seguo News "bacchetta" alcuni consiglieri comunali: "No alle foto dei bimbi sui social, la beneficienza meglio farla in silenzio"

Alcuni consiglieri comunali avevano postato sui social le foto dei bimbi del quartiere "Saccara" durante la distribuzione dei doni dell'Epifania

Redazione

Succede che il 5 gennaio alcuni consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle decidano di donare alcuni regali in beneficienza ai bimbi del quartiere Saccara. Iniziativa lodevole, quella organizzata insieme ad alcune associazioni di volontariato. Non c'è che dire. Ma succede anche che i bambini protagonisti della mattinata finiscano sulle pagine social degli stessi consiglieri comunali. Quei bimbi, tra i "meno fortunati" della città, erano lì, stretti nei loro giubottini, soltanto per ricevere i regali che alcune associazioni e imprenditori locali, supportati dai solerti consiglieri comunali, avevano portato loro. Non certo per prestare i loro bei volti alla perenne campagna elettorale dei politici locali. Peccato però che, per la foga di pubblicare questo lodevole evento, le facce dei bambini siano finite su facebook con tanto di post di accompagnamento. "Bambini che donano ad altri bambini". Ed in effetti, da quelle foto, era anche facilmente intuibile chi fossero i bambini più o meno fortunati. Di getto ho fatto a mia volta un post, sul mio gruppo facebook "Ultima ora" e ho scritto quanto era accaduto. Per fortuna, pochi minuti dopo il mio post, le foto sono state rimosse. Capita spesso su vari post, di amministrazione comunale e consiglieri di vedere pubblicate foto di minori che la legge tutela in modo particolare. Se proprio volessero raccontare le loro gesta, amministratori e consiglieri dovrebbero ricordare che possono farlo coprendo i volti dei più piccini che immagino non ci tengano particolarmente a far sapere che sono "meno fortunati" di altri. Rita Cinardi



