Salute 922

Caltanissetta, il direttore del Sant'Elia replica a Virone: "Stiamo riprogettando i posti letto anche di Pneumologia"

Il dottore Trobia: "Nelle prossime settimane ci sarà una riapertura progressiva dei reparti accorpati secondo un cronoprogramma già in corso di studio"

Rita Cinardi

19 Settembre 2022 19:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-il-direttore-del-santelia-replica-a-virone-stiamo-riprogettando-i-posti-letto-anche-di-pneumologia Copia Link Condividi Notizia

Dopo la lettera al sindaco del medico Elio Virone arriva a stretto giro di posta la replica del direttore di presidio dell’ospedale Sant’Elia Benedetto Trobia. Virone ha posto nuovamente l’accento sulla mancata riapertura del reparto di Pneumologia e la difficoltà di molti pazienti broncopatici di effettuare alcuni esami. “Considerata la riduzione dei contagi covid - dice Trobia - e l’andamento dell’epidemia verso una fase di endemizzazione, così come già fatto per quanto riguarda le Malattie Infettive, stiamo procedendo alla riprogettazione dei posti letto delle varie discipline compresa la Pneumologia. Nelle prossime settimane ci sarà una riapertura progressiva dei reparti accorpati secondo un cronoprogramma già in corso di studio. Comunico alla cittadinanza già la riapertura di 8 posti letto non covid nel reparto di Malattie Infettive grazie alla collaborazione continua con il dottore Giovanni Mazzola, direttore dell’Unità Operativa. Esorto comunque coloro che fattivamente vogliono dare un contributo al miglioramento dell’ospedale Sant’Elia a segnalare presso la direzione di presidio eventuali anomalie o suggerimenti”.



Dopo la lettera al sindaco del medico Elio Virone arriva a stretto giro di posta la replica del direttore di presidio dell'ospedale Sant'Elia Benedetto Trobia. Virone ha posto nuovamente l'accento sulla mancata riapertura del reparto di Pneumologia e la difficoltà di molti pazienti broncopatici di effettuare alcuni esami. "Considerata la riduzione dei contagi covid - dice Trobia - e l'andamento dell'epidemia verso una fase di endemizzazione, così come già fatto per quanto riguarda le Malattie Infettive, stiamo procedendo alla riprogettazione dei posti letto delle varie discipline compresa la Pneumologia. Nelle prossime settimane ci sarà una riapertura progressiva dei reparti accorpati secondo un cronoprogramma già in corso di studio. Comunico alla cittadinanza già la riapertura di 8 posti letto non covid nel reparto di Malattie Infettive grazie alla collaborazione continua con il dottore Giovanni Mazzola, direttore dell'Unità Operativa. Esorto comunque coloro che fattivamente vogliono dare un contributo al miglioramento dell'ospedale Sant'Elia a segnalare presso la direzione di presidio eventuali anomalie o suggerimenti".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare