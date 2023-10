Cronaca 1560

Caltanissetta. Il datore di lavoro non aveva versato i contributi, l'Inps condannata a versare la Naspi a una disoccupata

Sentenza del tribunale in favore di una donna nissena che rischiava di non percepire la Naspi a causa delle inadempienze del datore di lavoro

Rita Cinardi

Il Tribunale di Caltanissetta - sezione lavoro- ha accolto le richieste degli avvocati Vincenzo Toscano e Aldo Bellomo, riconoscendo l'indennità di disoccupazione in favore di una trentacinquenne nissena. Indennità che l'Inps aveva negato perché il datore di lavoro non aveva provveduto versare i contributi previdenziali. I due legali hanno agito in giudizio al fine di neutralizzare i negativi effetti dell'inadempimento datoriale all'obbligo di contribuzione e così far percepire la prestazione rivendicata, indipendentemente dalla condotta imputabile al datore di lavoro che, come stabilito dal tribunale, non può, ricadere sul lavoratore. "Il ricorrente - si legge nella sentenza - ha diritto alla prestazione, atteso che gli ulteriori requisiti richiesti per il riconoscimento della NASpI, indicati in ricorso, di cui l’INPS non ha specificamente contestato la sussistenza, risultano - come detto - documentalmente provati. L’INPS deve essere conseguentemente condannato a corrispondere alla ricorrente l’indennità NASpI, nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno successivo alla domanda. Al ricorrente spetta inoltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa e dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo".



