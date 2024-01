Sport 229

Caltanissetta, "Il cuore del Natale" coinvolge atleti della Nissa Rugby e volontari della Cri

Doni e sorrisi per i bambini della centro sanitario di Riabilitazione Neuro-Psico-Motoria Nuova Luce

Redazione

04 Gennaio 2024 18:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-il-cuore-del-natale-coinvolge-atleti-della-nissa-rugby-e-volontari-della-cri Copia Link Condividi Notizia

Grande successo per la consegna dei doni effettuata dalla Nissa Rugby nel centro sanitario di Riabilitazione Neuro-Psico-Motoria Nuova Luce. Gli atleti della Nissa Rugby nel ruolo di “Babbo Natale”, i volontari della Croce Rossa Italiana e la consigliera comunale Federica Scalia, hanno portato sorrisi e regali. Un clima gioioso e festivo tra musica, doni, trucca bimbi e palloncini, che ha regalato non pochi sorrisi ai piccoli partecipanti. Manifestazione da inquadrare all’interno dell’evento solidale ludico-culturale “Il cuore del Natale” patrocinato dal Comune di Caltanissetta, organizzato da Naponos e Croce Rossa Italiana.

Federica Scalia sottolinea: “Grazie all’evento “il cuore del Natale” siamo riusciti a regalare un sorriso ai bambini meno fortunati della città. I regali, donati da Bruno-Euronics in occasione della rappresentazione del 24 Dicembre sono stati distribuiti ai bambini ricoverati presso l’ospedale S. Elia e diverse comunità per minori nissene. Oggi la distribuzione dei doni è proseguita grazie alla collaborazione della Nissa Rugby, sempre disponibile in questo genere di iniziative, e in prima linea per le iniziative sociali e di beneficenza della nostra città. Ringrazio personalmente il presidente Lo Celso e tutti i giocatori e collaboratori presenti oggi per aver donato il loro prezioso contributo”.

Il presidente della Nissa Rugby, Giuseppe Lo Celso, ha ribadito: “Noi siamo sempre in prima linea nelle iniziative per la nostra Caltanissetta, in particolare per quelle sociali. Siamo felici oggi di aver ‘sostituito’ Babbo Natale; speriamo di esserne stati all’altezza. I sorrisi dei bambini sono stati il regalo più bello che abbiamo ricevuto in queste feste. Plauso agli organizzatori di questa splendida iniziativa e grazie ai miei ragazzi che hanno gioiosamente accettato l’invito”.





Grande successo per la consegna dei doni effettuata dalla Nissa Rugby nel centro sanitario di Riabilitazione Neuro-Psico-Motoria Nuova Luce. Gli atleti della Nissa Rugby nel ruolo di "Babbo Natale", i volontari della Croce Rossa Italiana e la consigliera comunale Federica Scalia, hanno portato sorrisi e regali. Un clima gioioso e festivo tra musica, doni, trucca bimbi e palloncini, che ha regalato non pochi sorrisi ai piccoli partecipanti. Manifestazione da inquadrare all'interno dell'evento solidale ludico-culturale "Il cuore del Natale" patrocinato dal Comune di Caltanissetta, organizzato da Naponos e Croce Rossa Italiana. Federica Scalia sottolinea: "Grazie all'evento "il cuore del Natale" siamo riusciti a regalare un sorriso ai bambini meno fortunati della città. I regali, donati da Bruno-Euronics in occasione della rappresentazione del 24 Dicembre sono stati distribuiti ai bambini ricoverati presso l'ospedale S. Elia e diverse comunità per minori nissene. Oggi la distribuzione dei doni è proseguita grazie alla collaborazione della Nissa Rugby, sempre disponibile in questo genere di iniziative, e in prima linea per le iniziative sociali e di beneficenza della nostra città. Ringrazio personalmente il presidente Lo Celso e tutti i giocatori e collaboratori presenti oggi per aver donato il loro prezioso contributo". Il presidente della Nissa Rugby, Giuseppe Lo Celso, ha ribadito: "Noi siamo sempre in prima linea nelle iniziative per la nostra Caltanissetta, in particolare per quelle sociali. Siamo felici oggi di aver ?sostituito' Babbo Natale; speriamo di esserne stati all'altezza. I sorrisi dei bambini sono stati il regalo più bello che abbiamo ricevuto in queste feste. Plauso agli organizzatori di questa splendida iniziativa e grazie ai miei ragazzi che hanno gioiosamente accettato l'invito".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare