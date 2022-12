Cronaca 3256

Caltanissetta, il covid torna a infettare i reparti: focolai tra i pazienti al Sant'Elia

In città dilaga anche l'influenza e molti nisseni sono a letto con febbre, tosse, dolori articolari e in qualche caso anche sintomi gastrici

Rita Cinardi

05 Dicembre 2022 11:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-il-covid-torna-a-infettare-i-reparti-focolai-tra-i-pazienti-al-santelia Copia Link Condividi Notizia

Il covid torna a fare paura anche a Caltanissetta dove si sono registrati focolai in due reparti dell'ospedale Sant'Elia. In Medicina Interna e Neurologia diversi pazienti sarebbero risultati positivi e al momento non si possono ricoverare nuovi pazienti per evitare l'allargamento dei contagi. Ne deriva che il pronto soccorso attualmente è particolarmente sovraccarico. Sul fronte del 118 invece non si registrano particolari criticità né per quanto riguarda il covid né per via dell'influenza che sta dilagando in città. Moltissimi, infatti, sono i nisseni a letto con sintomi influenzali, ormai molto simili a quelli del covid: febbre, dolori articolari, tosse e anche sintomi gastrici. In questi casi soltanto il tampone potrà dire se si tratta di covid oppure no.



Il covid torna a fare paura anche a Caltanissetta dove si sono registrati focolai in due reparti dell'ospedale Sant'Elia. In Medicina Interna e Neurologia diversi pazienti sarebbero risultati positivi e al momento non si possono ricoverare nuovi pazienti per evitare l'allargamento dei contagi. Ne deriva che il pronto soccorso attualmente è particolarmente sovraccarico. Sul fronte del 118 invece non si registrano particolari criticità né per quanto riguarda il covid né per via dell'influenza che sta dilagando in città. Moltissimi, infatti, sono i nisseni a letto con sintomi influenzali, ormai molto simili a quelli del covid: febbre, dolori articolari, tosse e anche sintomi gastrici. In questi casi soltanto il tampone potrà dire se si tratta di covid oppure no.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare