Cronaca 2477

Caltanissetta, il covid fa un'altra vittima: è morto Luigi Arnone, per tutti era lo Zio Gino Fragola

Proprietario di una bottega in viale Sicilia e amante del teatro, Luigi Arnone ieri si è aggravato improvvisamente

Rita Cinardi

E' morto ieri sera all'età di 63 anni al reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia Luigi Arnone, da tutti conosciuto come Zio Gino Fragola, dal nome della sua bottega in viale Sicilia punto di riferiemtno di tanti giovani. Luigi Arnone non aveva fatto il vaccino anticovid. Qualche giorno fa era arrivato al pronto soccorso covid del Sant'Elia con una grave polmonite interstiziale da covid-19. Ieri pomeriggio si è aggravo improvvisamente ed è stato trasferito al reparto di Rianimazione. Appassionato di teatro per anni ha calcato le scene del teatro amatoriale nisseno. Moltissimi in queste ore i messaggi di affetto da parte dei tanti che lo avevano apprezzato per la sua ironia e la sua bontà.



