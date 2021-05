Politica 540

Caltanissetta, il consigliere comunale Fabrizio Di Dio lascia il M5S e aderisce al gruppo misto

Sarebbero venuti meno presupposti di fiducia istituzionale e politica verso il Partito di Beppe Grillo, sia a livello locale che nazionale

Redazione

21 Maggio 2021 11:16

'Architetto Fabrizio Di Dio, Consigliere Comunale eletto con il Movimento 5 Stelle e Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Caltanissetta annuncia il passaggio al Gruppo Misto del Consiglio Comunale di Caltanissetta. Nella nota trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale comunica le proprie irrevocabili dimissioni dal Movimento 5 Stelle e dallo stesso Gruppo Consiliare avendo visto venir meno i presupposti di fiducia istituzionale e politica verso il Partito di Beppe Grillo, sia a livello locale che Nazionale. "Le ultime scelte fatte dal Movimento a livello Nazionale mi hanno lasciato molto perplesso - trasmette il Consigliere Di Dio - Ciò nonostante ho portato avanti il mio mandato elettorale con coerenza e lealtà, fino a rilevare anche delle scelte locali che andavano completamente contro il mio modo di pensare e la mia professionalità.

E quando viene meno la fiducia nelle persone, arriva il momento di seguire nuove strade che possano garantire la propria libertà di pensiero; non è giusto calpestare la professionalità di una persona per obiettivi politici per altro piuttosto opinabili. Ringrazio gli amici del Movimento ed il Sindaco Gambino per la bella avventura assieme e auguro loro il meglio. Continuerò a portare avanti la mia attività politica con la coerenza che mi ha sempre contraddistinto".



