Politica 233

Caltanissetta, il consigliere comunale della Lega Oscar Aiello è il nuovo presidente della III Commissione "Ambiente"

A complimentarsi con lui il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Salvatore Petrantoni

Redazione

È Oscar Aiello, Capogruppo della Lega, il nuovo Presidente della Terza Commissione “Ambiente”, che tra le competenze annovera: Tutela e prevenzione ambientale e dell’igiene – Sistema del traffico – Acquedotto e smaltimento rifiuti – Verde pubblico – Protezione civile. L’elezione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni del precedente Presidente, il Consigliere Adele Castellana del M5S. “Ringrazio i colleghi dell’Opposizione per avermi attribuito all’unanimità questo importante ruolo” - dichiara il neo Presidente Aiello, che aggiunge: “Ringrazio anche chi mi ha preceduto nella gestione della Terza Commissione. Adesso si apre una nuova fase e a tutti, Maggioranza ed Opposizione - conclude Oscar Aiello - chiederò nella qualità di Presidente un cambio di passo rispetto al passato, ci sarà tanto da fare a tutela dell’ambiente e la Terza Commissione darà il proprio contributo”.

L’elezione del nuovo Presidente della Commissione Ambiente rappresenta un fatto politico rilevante a Palazzo del Carmine: la compattezza dell’Opposizione e la sempre meno incisività della Maggioranza, che perde un altro organo importante, mantenendo ad oggi solo una Commissione su 7. A complimentarsi con Oscar Aiello il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Salvatore Petrantoni. "Il gruppo Consiliare dì Fratelli d’Italia - scrive - votando favorevolmente sulla candidatura del collega Oscar Aiello alla Presidente della III commissione consiliare permanente, in totale condivisione con l’intera opposizione, augura buon lavoro all’amico Oscar, al quale riconosciamo da sempre una grande dedizione al ruolo che da anni ricopre. Il sottoscritto e il Consigliere Bruzzaniti impegnano altresì, formalmente, il neo Presidente e l’intera commissione a notificare periodicamente in assise Consiliare su tutte le tematiche affrontate e sulle criticità discusse con l’amministrazione attiva".



