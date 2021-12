Attualita 470

Caltanissetta, il comitato Gibil Habib si riunisce: presto costruzione ex novo della via omonima

I residenti hanno chiesto l'ampliamento della rete idrica per far giungere l'acqua a chi ancora si rifornisce con l'autobotte

Redazione

Quale presidente del Comitato di Gibil Habib, che comprende le contrade di Calderaro, Misteci, Montone, Valle, Gibil Habib, S. Leone, Juculia, Musta, Serra Difesa, Gulfi, Besaro, Lanzirotti, Santa Lucia e Lavanca di Genco, comunico che sabato 27 novembre u.s. si è svolta l’Assemblea dei residenti delle contrade pertinenti, che aveva all’ordine del giorno: la relazione del presidente del Comitato circa le attività svolte; la relazione circa il progetto del rifacimento della via Gibil Gabib; la proposta di ampliamento della rete idrica e il rinnovo del Consiglio direttivo in scadenza per termini statutari maturati. Erano presenti: il sindaco arch. Roberto Gambino, il presidente del Consiglio Comunale dr. Giovanni Magrì, il direttore del Parco Archeologico di Gela e Caltanissetta arch. Luigi Gattuso, i quali, ognuno con le proprie competenze, sono intervenuti ed hanno arricchito il dibattito assembleare.

Il Sindaco ha altresì confermato agli abitanti della zona che la Giunta comunale ha deliberato la costruzione ex novo della via Gibil Habib e, fra non molto si spera entro l’anno, verrà indetta la gara d’appalto. L’arch. Gattuso è intervenuto per confermare l’avvio delle procedure d’urgenza e la relativa comunicazione al Genio Civile e alla Protezione Civile, corredata dal rilievo fatto dai VV.FF. e dai tecnici appositamente intervenuti nella zona, per mettere in sicurezza la collina di Gibil Habib, interessata da frane e pericolosi smottamenti con caduta di massi che creano pericolo per i passanti. Gli abitanti intervenuti hanno sottolineato e ribadito che il Comitato deve impegnarsi, così come ha fatto nel passato, per fare ampliare la rete idrica della zona e permettere di farla giungere a quelli che ancora oggi devono necessariamente approvvigionarsi con le autobotti.

Infine è stato eletto il nuovo consiglio direttivo. Sono stati confermati: Salvatore Granata, Totò Pecoraro, Lillo Defraia, Salvatore Pistis, Mario Abate e Lillo Miraglia mentre sono stati eletti ex novo Lucio Giannavola, Agostino Granata, Michele Russotto e Prospero Giacone. E' stata fissata per stasera 6 dicembre la riunione del Direttivo eletto che assegnerà le cariche sociali. Nel rammarico di non avere ancora potuto svolgere la Festa di San Martino per l’emergenza meteo verificatesi l’11 novembre u.s. ci si augura, tempo permettendo, di svolgerla quanto prima, dandone tempestiva comunicazione

per il Comitato di Gibil Habib

Salvatore Granata, presidente

Totò Pecoraro, portavoce



