Politica 321

Caltanissetta, il comitato "Failla sindaco" stila il programma: tra i punti la riapertura del centro storico

Nei prossimi giorni il comitato incontrerà altri candidati a Sindaco per trovare una sintesi per una unica candidatura

Redazione

06 Gennaio 2024 09:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-il-comitato-failla-sindaco-stila-il-programma-tra-i-punti-la-riapertura-del-centro-storico Copia Link Condividi Notizia

Si e riunito il comitato Failla Sindaco per iniziare a stilare il programma elettorale e presentare i due simboli “NUOVA ITALIA” IO NISSENO” che saranno da traino per la candidatura a Sindaco di Angelo Failla. I primi tre punti del programma sono stati concordati e votati 1) apertura del centro storico, 2) riqualificazione e ammodernamento di tutti gli impianti sportivi, 3) progettazione delle strade interpoderali, progetti finanziati dalla comunità Europea, viabilità che serve non solo ai cittadini nisseni ma soprattutto ai nostri agricoltori. Nei prossimi giorni il comitato incontrerà altri candidati a Sindaco per trovare una sintesi per una unica candidatura. Il comitato Sindaco Failla , spera che i tantissimi simpatizzanti di qualsiasi area politica che sono dietro a questa candidatura convincano i vertici della coalizione di cento destra alla designazione dell’amico angelo failla candidato Sindaco ,sediamoci e uniti tentiamo di far vincere il centro destra e tutte quelle categorie e cittadini liberi che vogliono cambiare!!!



Si e riunito il comitato Failla Sindaco per iniziare a stilare il programma elettorale e presentare i due simboli "NUOVA ITALIA" IO NISSENO" che saranno da traino per la candidatura a Sindaco di Angelo Failla. I primi tre punti del programma sono stati concordati e votati 1) apertura del centro storico, 2) riqualificazione e ammodernamento di tutti gli impianti sportivi, 3) progettazione delle strade interpoderali, progetti finanziati dalla comunità Europea, viabilità che serve non solo ai cittadini nisseni ma soprattutto ai nostri agricoltori. Nei prossimi giorni il comitato incontrerà altri candidati a Sindaco per trovare una sintesi per una unica candidatura. Il comitato Sindaco Failla , spera che i tantissimi simpatizzanti di qualsiasi area politica che sono dietro a questa candidatura convincano i vertici della coalizione di cento destra alla designazione dell'amico angelo failla candidato Sindaco ,sediamoci e uniti tentiamo di far vincere il centro destra e tutte quelle categorie e cittadini liberi che vogliono cambiare!!!

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare