Caltanissetta. "Il clima cambia? È già cambiato": videoconferenza del climatologo Brunetti (Cnr)

L'incontro è previsto con gli studenti del liceo Volta per spiegare i cambiamenti climatici

Redazione

Venerdì 10 febbraio ore 11.30 - Videoconferenza del climatologo Michele Brunetti del CNR ai ragazzi del Liceo Volta di Caltanissetta, per spiegare i cambiamenti climatici della Terra.

E’ un appuntamento del ciclo La Scienza a Scuola di Zanichelli. Video-incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico e licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.



