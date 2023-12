Attualita 238

Caltanissetta, il circolo didattico "L. Sciascia" riconosciuto dall'Usr come istituzione scolastica innovativa

La selezione è stata resa possibile grazie alla presentazione del progetto "Laboratori per l’inclusione"

Redazione

Il circolo didattico Leonardo Sciascia di Caltanissetta, diretto dalla dirigente scolastica Rossana Ambra, ha ottenuto dall’Usr Sicilia, il prestigioso riconoscimento di Istituzione Scolastica Innovativa. Solo altre 3 istituzioni scolastiche della provincia nissena hanno ottenuto lo stesso riconoscimento assieme ad altre della Regione Sicilia. La scuola diventa sede delle attività di visiting per i docenti neo assunti, poiché si caratterizza per una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica.

La selezione è stata resa possibile grazie alla presentazione del progetto “Laboratori per l’inclusione”, nell’ambito tematico dei bisogni educativi speciali. Già dallo scorso anno la scuola attiva un’organizzazione funzionale alla realizzazione nelle classi di laboratori curati e condotti dalle insegnanti di sostegno. L’insegnante di sostegno assume la titolarità di una disciplina a valenza educativa e trasversale (ed fisica, immagine, musica) che si trasforma in laboratorio per l’inclusione dell’alunno con bisogni educativi speciali (Bes).

A partire dall’alunno con Bes, le attività coinvolgono tutta la classe, guidata dall’insegnante di sostegno, mentre il docente curricolare, in compresenza, supporta l’intervento didattico individualizzato mettendo in gioco metodologie e strategie didattiche proprie dell’inclusione. Si cambia in questo modo il punto di vista: la disabilità viene percepita dagli altri compagni quale aspetto di unicità e valore aggiunto a partire dal quale costruire processi di apprendimento.

I docenti nel periodo di formazione e prova potranno adesso accedere ai suddetti laboratori per fare esperienza diretta dell’applicazione di metodologie inclusive per la centralità dei bisogni formativi di ciascun bambino.



