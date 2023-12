Salute 228

Caltanissetta, il centro trasfusionale dell'ospedale Sant'Elia fa il pieno di donatori

Mattinata piena per gli operatori sanitari. Le otto poltrone per la donazione di sangue e plasma erano tutte piene, per la gioia di chi riceverà il sangue

Rita Cinardi

16 Dicembre 2023 13:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-il-centro-trasfusionale-dellospedale-santelia-fa-il-pieno-di-donatori Copia Link Condividi Notizia

Il centro trasfusionale dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta questa mattina ha fatto il pieno di donazioni. Tutte occupate le cinque poltrone dedicata alla raccolta del plasma e le tre dedicate alla donazione di sangue. "Ci stiamo avvicinando alle 1500 donazioni - ha detto il presidente dell'Avis Caltanissetta Gaetano Giambusso - e sono felice di questo traguardo raggiunto. Ringrazio il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone e tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione di questo nuovo centro trasfusionale". Si tratta di uno dei più grandi centri trasfusionali in tutta la Sicilia e Caltanissetta è la prima per quanto riguarda la donazione di sangue tra i giovani. Cosa che con orgoglio ha più volte ribadito il direttore del presidio Sant'Elia Benedetto Trobia. "A Caltanissetta c'è molta sensibilità sul tema delle donazioni - ha detto Trobia - grazie anche al lavoro delle associazioni che riescono a coinvolgere sempre più persone. Siamo autosufficienti come ospedale e riusciamo addirittura a fornire sangue anche ai grandi ospedali delle altre province. Adesso ci avviciniamo al Natale e quale miglior gesto se non quello di donare il sangue a chi ha bisogno. La donazione è un atto di amore che fa bene a sé stessi e agli altri. Quindi colgo l'occasione per invitare quanti volessero donare il sangue a recarsi nelle diverse sale donazioni presenti sul territorio".



Il centro trasfusionale dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta questa mattina ha fatto il pieno di donazioni. Tutte occupate le cinque poltrone dedicata alla raccolta del plasma e le tre dedicate alla donazione di sangue. "Ci stiamo avvicinando alle 1500 donazioni - ha detto il presidente dell'Avis Caltanissetta Gaetano Giambusso - e sono felice di questo traguardo raggiunto. Ringrazio il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone e tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione di questo nuovo centro trasfusionale". Si tratta di uno dei più grandi centri trasfusionali in tutta la Sicilia e Caltanissetta è la prima per quanto riguarda la donazione di sangue tra i giovani. Cosa che con orgoglio ha più volte ribadito il direttore del presidio Sant'Elia Benedetto Trobia. "A Caltanissetta c'è molta sensibilità sul tema delle donazioni - ha detto Trobia - grazie anche al lavoro delle associazioni che riescono a coinvolgere sempre più persone. Siamo autosufficienti come ospedale e riusciamo addirittura a fornire sangue anche ai grandi ospedali delle altre province. Adesso ci avviciniamo al Natale e quale miglior gesto se non quello di donare il sangue a chi ha bisogno. La donazione è un atto di amore che fa bene a sé stessi e agli altri. Quindi colgo l'occasione per invitare quanti volessero donare il sangue a recarsi nelle diverse sale donazioni presenti sul territorio".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare