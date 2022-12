Salute 592

Caltanissetta, il cardiologo Luigi Scarnato dona ecocardiografo alla Croce Rossa: sarà messo a disposizione dei più fragili

Il professionista ha anche fornito la sua piena disponibilità a collaborare con il progetto della Croce Rossa negli ambulatori medici presenti in via Xiboli, 345

Abbiamo atteso il periodo di Natale, sicuramente quello più propizio ed adeguato, per rendere noto un grande dono da parte di un noto professionista nisseno, il dott. Luigi Scarnato, indiscusso cardiologo ma parimenti famoso per la sua generosità ed altruismo. Con l’eleganza che lo contraddistingue e senza clamori ha deciso di donare un ecocardiografo, perfettamente funzionante completo anche dei materiali di consumo, alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, per metterlo a disposizione dei fragili.

Lo strumento, di fondamentale importanza per la diagnostica cardiaca, sarà inserito all’interno del progetto delle Officine della Salute, iniziato nel mese di febbraio 2022 ed egregiamente diretto dalla volontaria Aurora Paternò con la collaborazione di tanti medici che si sono messi a disposizione gratuitamente alla collettività per aiutare i soggetti vulnerabili del territorio. In tale ottica anche il dott. Luigi Scarnato ha fornito la sua piena disponibilità a collaborare con il progetto della Croce Rossa, presso gli ambulatori medici presenti in via Xiboli, 345 in Caltanissetta.

Il mio ringraziamento – dichiara nella nota di donazione il dott. Scarnato - nell’ avermi dato la possibilità di farVi dono del mio ecocardiografo TOSHIBA XARIO, dotato di due sonde per lo studio del cuore e dei vasi. Con questo apparecchio, tenuto gelosamente nel mio studio, ho eseguito migliaia di test con ultrasuoni con relative diagnosi e l’ apparecchio si pone al top del mercato in fatto di qualità e solidità. Sono felice di metterlo a disposizione della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta a che certamente ne saprà fare giusto uso al servizio della comunità, soprattutto di chi ne ha più bisogno

Nella qualità di Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta sono estremamente grato al dott. Luigi Scarnato, che da sempre ha collaborato con la Croce Rossa nissena dimostrandosi sempre pronto e disponibile ad ogni evenienza che ho evidenziato alla sua persona. Di certo il gesto della donazione ha solamente fotografato la reale persona di Luigi, altruista e premuroso verso i più deboli, estremamente vicino alle realtà associative e di volontariato, pronto ad aiutare il prossimo, mettendo a disposizione non solo la sua professionalità ma anche il suo strumentario, privandosene per fare bene ad altri. A nome dell’intero consiglio direttivo un sincero e profondo grazie. Lo strumento sarà presente nei nostri ambulatori ed i cittadini potranno ottenere gratuite consulenza chiamando la centrale di risposta nazionale attraverso il numero di pubblica utilità della Croce Rossa Italiana 1520, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

IL PRESIDENTE

(Rag. Nicolò PIAVE)



