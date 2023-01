Cronaca 2561

Caltanissetta. Il capo reparto dei vigili del fuoco Vittorio Imbrogno va in pensione, i colleghi: persona vera e grande professionista

Oggi tra lacrime e commozione ha salutato i suoi colleghi che gli hanno reso omaggio con una pergamena

Rita Cinardi

Ultimo giorno di lavoro per il capo reparto dei vigili del fuoco Vittorio Imbrogno. Oggi dopo 36 anni di onorata carriera Imbrogno appenderà divisa ed elmetto al chiodo per dedicarsi alla nuova vita da pensionato. Originario di Cosenza Vittorio Imbrogno ha lavorato nei comandi provinciali di Torino, Cosenza, Vibo Valenzia e infine a Caltanissetta. Vigile del fuoco esperto ha operato fino alla fine come Dos, Direttore delle Operazioni di Spegnimento, portando a termine nel migliore dei modi anche quegli interventi più complessi. Negli anni è stato in missione moltissime volte. Ha partecipato ai soccorsi per il terremoto dell'Emilia, quello de L'Aquila, l'alluvione di Messina, sempre operativo fino all'ultima parte della sua carriera fino a quando ha assunto il ruolo di capo sezione.

Oggi tra lacrime e commozione ha salutato i suoi colleghi che gli hanno reso omaggio con una pergamena. "Un vigile del fuoco preparatissimo - dicono - sempre dalla parte dei colleghi, un vero e proprio padre di famiglia. Un capo reparto straordinario, grande professionista, ma soprattutto una persona vera che non si è mai tirato indietro quando un collega aveva bisogno. Chi come noi fa questo lavoro - hanno scritto i colleghi sulla pergamena - è sicuramente abituato a dovere affrontare giorno dopo giorno delle sfide ma forse per questa famiglia la sfida più dura verrà da domani senza la tua guida, la tua passione e la tua energia. Nel tempo libero potrai dedicarti alla tua Juve, alla famiglia ma soprattutto a te stesso". E così da oggi il vigile del fuoco, a cui vanno gli auguri dalla redazione, potrà dedicare più tempo alla moglie Esmeralda e le amate figlie Letizia e Martina. (Nella foto Vittorio Imbrogno e i colleghi all'interno della sala operativa dei vigili del fuoco)



