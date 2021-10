Cronaca 832

Caltanissetta, il capo reparto dei vigili del fuoco Giuseppe Imprescia va in pensione

Ha partecipato ai soccorsi per il terremoto dell'Irpinia e Abbruzzo, alluvioni a Messina, eventi vulcanici Etna

Redazione

10 Ottobre 2021 09:53

Il capo reparto dei vigili del fuoco Giuseppe Imprescia è andato in pensione il 1 ottobre 2021 dopo ben 35 anni di servizio raggiungendo una delle mete più belle della vita. Entrato nella leva degli ausiliari nel lontano settembre 1980 fece il suo ingresso nel ruolo dei vigili permanenti il 27 aprile 1987 partecipando a vari eventi durante la sua carriera. In elenco ha preso parte ai soccorsi per i terremoti dell’Irpinia 1980, eventi vulcanici Etna 2002, ed alluvionali Messina 2009, sisma Abruzzo 2009, Marche 2016. Ha svolto servizio presso i comandi di Milano, Roma, Catania e Caltanissetta. Si è sempre contraddistinto nel lavoro per la sua professionalità e umiltà oltre che grande disponibilità verso tutti i colleghi.



