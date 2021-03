Caltanissetta, il capo reparto dei vigili del fuoco Francesco Lupo va in pensione: cerimonia in suo onore

Caltanissetta, il capo reparto dei vigili del fuoco Francesco Lupo va in pensione: cerimonia in suo onore

In tanti anni di servizio con i colleghi ha condiviso momenti belli e tanti interventi a volte anche disperati. Resta il profondo amore per il suo lavoro

Rita Cinardi

01 Marzo 2021 17:43

Una cerimonia di commiato è stata organizzata questa mattina dai vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta per salutare Francesco Lupo, capo reparto da oggi in pensione. Ausiliario di leva al comando di Caltanissetta nel 1980, Lupo è stato assunto il 6 aprile del 1986. Commozione e tristezza hanno caratterizzato il momento dedicato al vigile del fuoco considerato anche un amico dai suoi colleghi con cui ha condiviso tanti momenti insieme. A sua volta Francesco Lupo ha scritto una lettera. "Mi è gradito - scrive - cogliere l'occasione per salutare tutti i colleghi del comando di Caltanissetta, amministrativi, funzionari e operativi, con il quale ho un rapporto di stima e affetto, oltre che professionale, ai quali dedico un breve pensiero. Dopo tanti anni è arrivato il momento di voltare pagina, il momento della pensione, è quella cosa che quando è lontana vorresti che arrivasse subito, quando arriva vorresti l'opposto, comincia il secondo tempo di quel gioco bellissimo che è la vita. Sono onorato di aver fatto il vigile del fuoco e di aver preso parte di questa grande famiglia dove il senso del dovere e l'altruismo prevalgono su tutto. In voi ho trovato fratelli e amici, con i quali ho condiviso momenti divertenti e momenti disperati, ma abbiamo sempre portato a termine il nostro ruolo nella comunità e proseguito con dignità la nostra missione, vi auguro di continuare così la vostra carriera e andare avanti. Buona fortuna a tutti".



