Caltanissetta, il 5 gennaio la V edizione del memorial dedicato a Massimiliano Chiarenza

Ad organizzare l'evento per ricordare il giovane scomparso 10 anni fa il consigliere comunale Fabrizio Di Dio

Redazione

Si svolgerà giovedì 5 gennaio alle 17.30 la V edizione del memorial dedicato a Massimiliano Chiarenza. L'appuntamento è all'interno dell'impianto sportivo polivalente "Portella della Ginestra" di via Turati. «Grazie al contributo dell’amministrazione comunale , sono onorato di poter organizzare una giornata dedicata a Massimiliano, splendido ragazzo prematuramente scomparso 10 anni fa . Per me – commenta il consigliere Fabrizio Di Dio – è un piacere enorme aver contribuito ad organizzare questo Memorial. Massimiliano era un ragazzo meraviglioso, sempre pronto a regalare un sorriso, e poterlo ricordare in questo modo, su un campo di calcetto, con le persone che gli hanno voluto bene, mi emoziona molto. Per questo sono certo che l’affetto non mancherà, e tutti insieme ricorderemo Massimiliano come merita».



