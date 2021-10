Cronaca 1356

Caltanissetta, il 19 ottobre sarà demolito con esplosivo il vecchio svincolo sulla A19

Ad annunciarlo il sindaco Roberto Gambino. Sono previsti temporanei disagi per gli automobilisti

Redazione

14 Ottobre 2021 08:26

"Continua l'avanzamento dei lavori della 640. Il 19 ottobre sarà demolito con esplosivo il vecchio svincolo di Caltanissetta sulla A19, ciò comporterà la chiusura dello svincolo di Caltanissetta dalle ore 9.00 di domenica 17 ottobre alle ore 24 di sabato 23 ottobre, in direzione Palermo sarà operativo lo svincolo di ponte cinque archi e in direzione Catania quello di Enna. Durante la riunione in Prefettura, ho chiesto ad Anas di anticipare per quanto possibile il ripristino della viabilità al fine di ridurre il disagio, ho ottenuto l'impegno che cercheranno di accorciare quanto più possibile i tempi di esecuzione. Spero che questo sarà l'ultimo disagio che noi nisseni saremo costretti a sopportare, nella consapevolezza che il momento in cui sarà completata l'infrastruttura che collegherà Caltanissetta al resto del mondo, è sempre più vicino". Lo ha scritto il sindaco Roberto Gambino sulla sua pagina facebook.



