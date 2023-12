Eventi 227

Caltanissetta, il 16 dicembre sit-in del comitato per il "cessate il fuoco in Palestina"

Il bombardamento di interi centri abitati, comprese le scuole, gli ospedali, i luoghi di culto, col massacro di migliaia di civili inermi, anziani, donne bambini, è terrorismo di Stato

Redazione

Il Comitato per il CESSATE IL FUOCO in Palestina, ha organizzato un SIT-IN in Piazza Garibladi, giorno 16 dicembre 2023, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 per rispondere ad una esigenza emersa all’interno di una larga fascia di soggetti che operano nel sociale e per dare voce alla comunità araba presente nella nostra città. Nel condannare l’azione terroristica di Hamas contro la popolazione civile, non possiamo rimanere indifferenti contro il brutale intervento di Netanyahu e il suo governo volto a raggiungere l’obiettivo di occupare interamente i territori palestinesi per arrivare alla “Soluzione “finale”.

Il bombardamento di interi centri abitati, comprese le scuole, gli ospedali, i luoghi di culto, col massacro di migliaia di civili inermi, anziani, donne bambini, è terrorismo di Stato, è il genocidio dei palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza. Scendiamo in piazza per: fermare il massacro dei palestinesi e salvare gli israeliani dal muro d’odio perché il governo reazionario e colonialista di Netanyahu non è solo il nemico del popolo palestinese, ma è anche il nemico del suo stesso popolo a cui indica solo la strada della VENDETTA che sarà foriera delle vendette future che ogni guerra provoca; accanto alle bambine e ai bambini di Gaza che combattono per la loro sopravvivenza; riscattare la VERGOGNA di un governo di CRIMINALI che si "astiene" per continuare a lucrare sulle guerre. denunciare l'infamia di chi vende le armi "made in Italy" in tutti gli scenari di guerra. Contro l'industria di morte e il Pil macchiato di sangue. Caltanissetta, 15 dicembre 2013 Per il Comitato per il Cessate il Fuoco Lillo Fasciana (portavoce)



