Caltanissetta, i vigili del fuoco nel reparto di Pediatria portano doni e gioia ai piccoli pazienti

Un pomeriggio all'insegna della felicità. Babbo Natale pompiere ha reso ancora più gioioso l'evento

Rita Cinardi

I vigili del fuoco in corsia. Ieri una delegazione di vigili del fuoco ha incontrato i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. I pompieri hanno portato ai piccoli pazienti i doni e gli auguri di un Buon Natale 2023. Un vigile del fuoco si è vestito da Babbo Natale rendendo l’atmosfera gioiosa per i piccoli felicissimi della sorpresa. Ad accogliere i pompieri il dottore Michele Bongiorno, presente in reparto insieme a infermieri e operatori sanitari. Un'iniziativa particolarmente apprezzata dal personale della Pediatria, e dai genitori dei bambini, proprio per la gioia che i vigili del fuoco sono riusciti a infondere nei cuori dei piccoli pazienti.



