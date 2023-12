Attualita 824

Caltanissetta, i vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara: dal primo gennaio gli interventi sono stati 7.380

Di questi 2310 sono stati incendi boschivi concentrati nella sola stagione estiva, con una media di circa 20 intervetni al giorno

Questa mattina i vigili del fuoco hanno festeggiato la loro patrona Santa Barbara nella caserma di viale della Regione, dove è stata celebrata la messa dal vescovo Mario Russotto. Di seguito il discorso del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta Salvatore Rizzo.

Desidero ringraziare e porgere un affettuoso saluto a S.E. Mons. Mario Russotto, Vescovo della Diocesi di Caltanissetta, che anche quest’anno, ha voluto officiare la Santa Messa e con la sua presenza ha reso più solenne la Cerimonia.

- Un altrettanto sentito e caloroso ringraziamento a S.E. il Prefetto di Caltanissetta, non solo per la sua autorevole presenza alla cerimonia ma per la stima che ha, ed ha sempre manifestato nei confronti dei Vigili del Fuoco;

- Ai rappresentanti della Corte d’Appello e della Procura Generale di Caltanissetta che siamo particolarmente onorati di avere oggi qui presente alla cerimonia,;

- All’Assessore del Comune di Caltanissetta e al Sig. Questore che, nonostante altri impegni concomitanti hanno comunque hanno comunque voluto manifestare la loro vicinanza al Comando.

- Un cordiale saluto e ringraziamento ai Comandanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, e dell’Ispettorato Forestale, con i quali, fin da subito si è stabilito un rapporto di stima e di cordialità che va ben oltre i normali rapporti istituzionali, e a tutte le altre le autorità e gli illustri ospiti presenti, per il prestigio che la loro presenza conferisce alla cerimonia, segno evidente dell’affetto e dell’apprezzamento di cui ci onoriamo.

-Un abbraccio ideale ed un grazie di cuore a tutto il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta: Funzionari, personale operativo, personale giornaliero, personale amministrativo, vigili volontari, ed alle loro rappresentanze sindacali, … per aver fortemente voluto e consentito la celebrazione di questa ricorrenza di Santa Barbara all’interno della nostra sede, come io speravo, e per l’entusiasmo, la passione e l’instancabile lavoro svolto, tra un intervento ed un altro ed anche di notte, per rendere quanto più gradevole ed accogliente questa sala che fino a pochi giorni fa era utilizzata come palestra olimpica per le attività sportive.

Ma la festa di Santa Barbara, è principalmente un momento di incontro con i nostri pensionati che oggi con la loro numerosa presenza, rappresentata anche dal labaro dell’Associazione Nazionale, vogliono continuare a rimarcare la loro appartenenza a questa grande realtà che è il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. E soprattutto in questa ricorrenza il primo pensiero è rivolto alla memoria di coloro che non ci sono più ma di cui rimane sempre vivo il ricordo, nel cuore di tutti gli amici e colleghi del Comando. Ricordiamo con doverosa commozione il C.R. Gianfranco Viviano e il C.S. Emanuele Rizzo, prematuramente scomparsi, ancora in servizio, nell’anno 2022.

Tradizionalmente questa ricorrenza fornisce al Comandante l’occasione per illustrare l’attività svolta durante l’anno in corso. Dal primo gennaio alla data del 30 novembre, il Comando di Caltanissetta ha effettuato 7380 interventi di cui 3022 per incendi. Di questi 2310, incendi boschivi e di vegetazione, concentrati nella sola stagione estiva (da giugno a settembre), con una media di circa 20 interventi al giorno su tutta la provincia. Inoltre squadre di questo Comando sono state più volte inviate a supporto di altri Comandi della Regione Sicilia, in occasione di emergenze che hanno interessato quel territorio. Quest’anno, a differenza dell’anno precedente, è stata una vera e propria emergenza boschiva che ha visto il Comando, assieme alla forestale e alle squadre di protezione civile ed alle forze di polizia, fortemente impegnato nel prestare soccorso alla popolazione.

In alcune di queste emergenze, ho avuto modo di constatare, anche personalmente - ma non avevo nessun dubbio - il grande sforzo a cui è stato sottoposto tutto il personale del Comando e di contro l’altrettanto forte slancio con cui il personale ha saputo reagire. I danni al patrimonio sono stati notevoli e nonostante questi sforzi si è riusciti solo in parte a limitare i danni, poiché la vastità dell’area colpita, la morfologia del territorio spesso inaccessibile e la contemporaneità dei diversi focolai d’incendio, hanno reso difficoltoso il lavoro dei soccorritori; ma abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità con le risorse di cui disponevamo e talvolta anche in circostanze di pericolo e notevole difficoltà. Questo enorme lavoro ci è stato riconosciuto da tutti, dai rappresentanti delle altre istituzioni con le quali spesso collaboriamo durante gli interventi di soccorso, e dai semplici cittadini che hanno sentito il dovere di esternarci la loro gratitudine per quanto è stato fatto, anche attraverso lettere di ringraziamento inviate al Comando o spontanei articoli rilasciati agli organi di stampa.

Particolarmente toccante è stato, all’indomani degli incendi di via xiboli - santa Barbara del 21 luglio, lo striscione apparso sul ponte della scuola Verga in segno di gratitudine da parte della cittadinanza di Caltanissetta, o la lettera di ringraziamento, spontaneamente pubblicata su un giornale locale, da una signora, che impossibilitata a raggiungere la sua abitazione che stava per essere interessata dalle fiamme mentre al suo interno erano ancora presenti le due figlie ed una loro amica, ha allertato una squadra dei Vigili del Fuoco che fortunatamente operava in quella zona , che è riuscita a mettere in salvo le tre persone e i loro cani, e successivamente a spegnere l’incendio che era arrivato all’ingresso dell’abitazione.

Ma questa è la nostra attività istituzionale, e se il Comando viene apprezzato per l’opera svolta in occasione di queste emergenze, tutto ciò non può che inorgoglirci e spronarci ancora di più, perché è il frutto del nostro lavoro, svolto quotidianamente con sacrificio ed instancabile passione, spesso in silenzio e talvolta anche in circostanze di estremo pericolo e difficoltà; ma è proprio questa passione che ci consente di superare molte difficoltà e di raggiungere risultati che difficilmente potremmo raggiungere con le limitate risorse di cui spesso disponiamo. Ed è anche questa passione e questo senso di appartenenza che ci rende particolarmente devoti alla nostra protettrice Santa Barbara, anche se spesso non ci facciamo caso o non ce ne rendiamo conto.

Mi è capitato spesso, prima di affrontare un intervento particolarmente rischioso di sentire pronunciare, in modo istintivo dai Funzionari o dal personale della partenza “ speriamo che Santa Barbara ci protegga” o dopo un intervento complesso quanto ci rendiamo conto del pericolo scansato “ meno male che c’era Santa Barbara”. Ed è questo il motivo per cui ogni anno, la ricorrenza di Santa Barbara noi Vigili del Fuoco la viviamo sempre con una certa emozione…. E io non nascondo che, dopo averne festeggiato 38, provo ancora oggi la stessa emozione, ma questa volta per me è ancora più particolare ed emozionante perché è l’ultima a cui parteciperò in servizio attivo, perché fra quattro mesi, sarò collocato in pensione per raggiunti limiti di età e l’anno prossimo sarò seduto accanto a voi pensionati. E quindi approfitto di questa ultima opportunità, per rivolgermi a voi Vigili del Fuoco, vista anche la numerosa presenza, per dirvi ancora una volta:

Siate sempre consapevoli e orgogliosi del ruolo che vi è stato affidato dalla società e della fiducia che i cittadini ripongono nei vostri confronti e onorate sempre l’impegno che avete assunto nell’indossare questa divisa.

- Siate sempre orgogliosi di essere Vigili del Fuoco, continuate a lavorare sempre con questo stesso entusiasmo:

- lo merita la gente, per i sentimenti di considerazione, di fiducia e di affetto che ha sempre avuto nei vostri confronti;

- lo meritano le vostre famiglie che vi assistono e vi sostengono in questo difficile compito;

- ma soprattutto, lo meritate voi stessi, per i sacrifici, …la passione e la profonda dedizione che sapete dimostare quando, al suono della sirena, uscite prontamente per portate soccorso a chi ne ha bisogno, dando speranza a chi, n quei difficili momenti, crede di aver perso tutto.

Buona Santa Barbara a Voi tutti e alle vostre famiglie.

Grazie



