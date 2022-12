Cronaca 905

Caltanissetta, i poliziotti della Stradale sorprendono due automobilisti con arnesi per lo scasso e una mazza di bambù

Un altro giovane è stato trovato in possesso di cocaina e un coltello a serramanico

Redazione

La Polizia Stradale di Caltanissetta, nel corso dei servizi di vigilanza stradale nell’ambito del supporto operativo fornito alla Questura in vista di un incontro di calcio che si è disputato in provincia, domenica scorsa ha denunciato il conducente di un’autovettura nella quale, in seguito ad accurato controllo, gli agenti hanno trovato, occultati nel bagaglio e nel vano ruota, arnesi atto allo scasso (pinza, piede di porco tenaglia e guanti di nylon) nonché un coltello a serramanico. Su un’altra autovettura i poliziotti, nel corso di una perquisizione hanno, invece, trovato una mazza di bambù di 65 cm.

Durante il fine settimana, inoltre, nell’ambito delle direttive compartimentali che prevedono l’implementazione dei controlli volti al contrasto del fenomeno delle “stragi del sabato sera”, l’equipaggio del distaccamento di Polizia Stradale di Gela ha segnalato un minore privo di patente di guida, per detenzione di sostanza stupefacente, del tipo hashish. Nel corso dei predetti controlli sono stati inoltre segnalati due soggetti, uno per guida in stato di ebbrezza e l’altro per detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Quest’ultimo, in particolare, era in possesso di bilancino di precisione e di un coltello a serramanico.



