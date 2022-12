Attualita 522

Caltanissetta. I poliziotti della questura in "missione speciale" dai bimbi ricoverati all’ospedale Sant'Elia. Le foto

La breve visita della Polizia di Stato al reparto aveva lo scopo di portare un sorriso ai bambini ricoverati in questi giorni di festa

Redazione

Galllery

I poliziotti della Questura in “missione speciale” all’Ospedale Sant'Elia per portare sorrisi, un pensiero e qualche regalo ai bimbi ricoverati nel reparto pediatrico! Ieri mattina la Polizia di Stato ha fatto visita al Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il Medico Superiore della Polizia di Stato Salvatore Di Benedetto, dirigente dell’Ufficio Sanitario della Questura, il Commissario Capo Lorena Latino, dirigente della Sezione Volanti e il Sostituto Commissario Salvatore Falzone, responsabile dell’Ufficio Comunicazione sono stati accolti dal dirigente f.f. del Reparto dr Giovanni Chiara e dal personale infermieristico che quotidianamente svolge la difficile e delicata missione di curare i piccoli pazienti. La breve visita della Polizia di Stato al reparto aveva lo scopo di portare un sorriso ai bambini ricoverati in questi giorni di festa. I poliziotti ai piccoli degenti hanno donati zainetti, puzzle, berretti, quaderni da colorare e matite con il logo “Il Poliziotto un amico in più”. Un momento, quello trascorso ieri al Reparto con i bambini, all’insegna della solidarietà particolarmente significativo, ripagato con un sorriso e una foto ricordo.



