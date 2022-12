Eventi 1016

Caltanissetta, i nonnini della casa di riposo diventano i protagonisti del presepe vivente. Le foto

Ad organizzare il tutto la cooperativa Etnos. E in tanti questa mattina hanno voluto far visita ai nonnini a loro volta entusiasti di prendere parte all'iniziativa

Rita Cinardi

Inaugurato questa mattina il presepe vivente della Casa di Riposo Nonni Felici 4.01 all'interno dell'Istituto Testasecca di viale della Regione. Protagonisti gli stessi nonnini che hanno vestito i panni dei personaggi del presepe intrattenendo i visitatori. Ad organizzare il tutto la cooperativa Etnos. E in tanti questa mattina hanno voluto far visita ai nonnini a loro volta entusiasti di prendere parte all'iniziativa. "Non c'è stata persona che non sia uscita con le lacrime agli occhi - ha detto il presidente della cooperativa Fabio Ruvolo - ci hanno fatto visita anche il questore con la moglie e tutti hanno trovato bellissimo questo momento così particolare". Ecco alcuni dei messaggi lasciati dai visitatori. "Tutto quello che avete fatto è straordinario e i nonnini meravigliosi. Quando sono entrata ero molto emozionata, il mio cuore ha iniziato a battere. Non nascondo la mia emozione a vedere mia madre lì, grazie per quello che fate", e ancora "tanta emozione nel vedere rappresentare la natività dai nostri cari. Complimenti per l'organizzazione", "E' stato bellissimo vedere tutti i nonnini emozionati e sorridenti". Ha collaborato all'iniziativa anche la Croce Rossa italiana. Sarà possibile visitare lo speciale presepe vivente anche il 23 dicembre alle 16.30 e poi nei giorni 30 e 6 gennaio con l'arrivo dei re magi.



