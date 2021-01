Salute 554

Caltanissetta, i medici specialisti ambulatoriali offrono disponibilità per programma vaccini Covid-19 e riabilitazione pazienti

Un protocollo di intesa che se formalizzato consentirà anche di formulare dei progetti a supporto dei medici di medicina generale e pediatri

Redazione

05 Gennaio 2021 11:47

I medici specialisti ambulatoriali del sindacato Sumai hanno dato la loro disponibilità per portare avanti il programma vaccinale COVID -19 in provincia di Caltanissetta. Un protocollo di intesa che se formalizzato consentirà anche di formulare dei progetti a supporto dei medici di medicina generale e pediatri finalizzati a seguire percorsi riabilitativi per le persone guarite da Covid-19. Questa la nota inviata al direttore delle cure primarie Gabriele Roccia da parte del segretario provinciale del Sumai (Sindacato unico medici ambulatoriali interni) Giuseppe Vitellaro. "Il sottoscritto chiede un incontro per definire un protocollo di intesa finalizzato a partecipare al programma vaccinale COVID – 19 su tutto il territorio provinciale.

Il protocollo d’intesa potrà permettere agli specialisti ed altre professionalità, in relazione all’art. 2 sexies del decreto: “cure Italia” e art. 20, comma 1 dell’A.C.N vigente, che non hanno 38 ore settimanali di incarico il completamento orario fino al raggiungimento delle 38 ore settimanali.

Detto protocollo di intesa potrà permettere, altresì, agli specialisti ambulatoriali in servizio su tutto il territorio provinciale, di formulare dei progetti a supporto dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, finalizzate a seguire i percorsi riabilitativi dei malati COVID – 19 negativizzati presso il proprio domicilio.

Nel manifestare la propria disponibilità ad approfondire le tematiche sopraesposte si rimane in attesa di sollecito riscontro".



