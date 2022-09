Sport 179

Caltanissetta, i lavori al "Tomaselli" stanno per concludersi: premiato l'impegno della Nissa Rugby

Il presidente Fir Sicilia, Gianni Saraceno: "Sarà un campo accogliente e polivalente"

Redazione

08 Settembre 2022 15:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-i-lavori-al-tomaselli-stanno-per-concludersi-premiato-limpegno-della-nissa-rugby Copia Link Condividi Notizia

Con grande soddisfazione la DLF Nissa Rugby, dalla club house allocata dentro lo stadio nisseno “Marco Tomaselli”, osserva la posa del manto sintetico che “significa”, a breve, il completamento dei lavori: la città di Caltanissetta sarà dotata di un avveniristico stadio polivalente rugby-calcio di ultimissima generazione. Sembra giungere a conclusione il progetto che prese il via nel 2017 con la convenzione stipulata dal Coni e dall’allora Amministrazione Ruvolo, nell’ambito del piano “Sport e periferie”, grazie al fondamentale apporto della FIR Sicilia, dell’ex presidente Orazio Arancio ed all’incessante opera della DLF Nissa Rugby.

Un travagliato percorso, tra numerose lungaggini burocratiche e difficoltà legate ai bandi, che adesso sembra finalmente concludersi positivamente. L’amministrazione Gambino supportata dall’Ufficio Tecnico del Comune, è riuscita nell’ardua impresa di aggiudicare l’opera che a breve sarà ultimata. Il prezioso risultato è stato evidenziato anche dall’attuale presidente FIR Sicilia, Gianni Saraceno: “Dopo un'attesa che in certi momenti è sembrata insostenibile, finalmente lo stadio Tomaselli si appresta a essere restituito alle società nissene. Un campo moderno, accogliente e polivalente che tornerà a essere un punto di riferimento per il rugby e il calcio siciliano, nazionale e internazionale e - soprattutto - un impianto a disposizione della città per tutte le attività che contraddistinguono la DLF Nissa Rugby.



Con grande soddisfazione la DLF Nissa Rugby, dalla club house allocata dentro lo stadio nisseno "Marco Tomaselli", osserva la posa del manto sintetico che "significa", a breve, il completamento dei lavori: la città di Caltanissetta sarà dotata di un avveniristico stadio polivalente rugby-calcio di ultimissima generazione. Sembra giungere a conclusione il progetto che prese il via nel 2017 con la convenzione stipulata dal Coni e dall'allora Amministrazione Ruvolo, nell'ambito del piano "Sport e periferie", grazie al fondamentale apporto della FIR Sicilia, dell'ex presidente Orazio Arancio ed all'incessante opera della DLF Nissa Rugby. Un travagliato percorso, tra numerose lungaggini burocratiche e difficoltà legate ai bandi, che adesso sembra finalmente concludersi positivamente. L'amministrazione Gambino supportata dall'Ufficio Tecnico del Comune, è riuscita nell'ardua impresa di aggiudicare l'opera che a breve sarà ultimata. Il prezioso risultato è stato evidenziato anche dall'attuale presidente FIR Sicilia, Gianni Saraceno: "Dopo un'attesa che in certi momenti è sembrata insostenibile, finalmente lo stadio Tomaselli si appresta a essere restituito alle società nissene. Un campo moderno, accogliente e polivalente che tornerà a essere un punto di riferimento per il rugby e il calcio siciliano, nazionale e internazionale e - soprattutto - un impianto a disposizione della città per tutte le attività che contraddistinguono la DLF Nissa Rugby.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare