Politica 205

Caltanissetta, i giovani di Forza Italia segnalano: "Marciapiedi di via Aldo Moro in pessime condizioni"

Nota del gruppo Forza Italia Giovani di Caltanissetta che di seguito pubblichiamo

Redazione

16 Giugno 2021 11:20

I cittadini da mesi lamentano uno scempio in Via Aldo Moro all’altezza del civico 105, una parte del marciapiede transennato, una parte della recinzione sostituita da transenne, pieno di erba dove una parte dei mattoni che rivestono il marciapiede è anche franata quindi in condizioni assolutamente non fruibili al passaggio dei pedoni o dei tanti giovani che si riuniscono nella zona, nei parchi in vicinanza, negli slarghi oppure nella Parrocchia in prossimità alla via. Sono state fatte molte promesse in grande da parte di questa amministrazione e a quanto pare si perde nelle cose minime.

Chiediamo urgentemente un intervento da parte dell’amministrazione in modo urgente e che si adoperi nel minor tempo possibile perché in questo modo si mette in pericolo la vita dei passanti dato che sono obbligati a scendere per proseguire la loro passeggiata. Chiediamo inoltre di fare attenzione anche alle piccole cose, di cercare di non dedicarci esclusivamente al centro storico, ma anche nelle zone periferiche della città perché i giovani si riuniscono in più parti del territorio.



