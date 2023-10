Attualita 554

Caltanissetta, i dirigenti scolastici all'Istituto "Di Rocco" per il percorso di alta formazione "FormaDSicilia"

Il tema del quinto incontro è stato "Gestione e attuazione degli adempimenti in materia di privacy"

Redazione

08 Ottobre 2023

Nuovo incontro nell’aula magna dell’I.I.S. “Sen. Angelo Di Rocco” di cui è dirigente reggente la Prof.ssa Laura Zurli nell’ambito del percorso di alta formazione denominato “FormaDSicilia” rivolto ai Dirigenti scolastici. Tale percorso, che si è già sviluppato in 5 dei suoi 7 moduli, è stato voluto dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Pierro dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ed è stato organizzato dal dirigente Bernardo Moschella dell’U.S.R. Sicilia. I seminari hanno come obiettivo l’aggiornamento professionale dei dirigenti scolastici, nella logica della formazione continua. Il tema del quinto incontro, al quale hanno preso parte dirigenti scolastici delle provincie di Caltanissetta ed Agrigento, è stato “Gestione e attuazione degli adempimenti in materia di privacy”.

A curare le tematiche dell’incontro sono state le esperte Federica Resta (Dirigente Servizio Affari Legislativi e Istituzionali del Garante della Privacy) e Laura Ferola (Dirigente Segreteria generale e responsabile della protezione dei dati personali del Garante della Privacy). Un tema, quello della privacy, di grande attualità che investe da vicino il ruolo e la funzione del dirigente scolastico chiamato, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, a gestire la delicata materia.

Le due esperte hanno analizzato in modo approfondito la tematica con diversi momenti di confronto e analisi di casi pratici. La dirigente reggente dell’IIS Di Rocco, la dott.ssa Laura Zurli, ha ringraziato le due esperte per aver condotto un incontro formativo che ha riscosso interesse e partecipazione tra i dirigenti scolastici partecipanti. Il tutto nel contesto di un evento che s’è rivelato utile per l’approfondimento di una tematica come la privacy che si inserisce in un più generale percorso di formazione per garantire un’adeguata risposta ai fabbisogni formativi dei Dirigenti scolastici. Il Dirigente e la rappresentanza dell’U.S.R. Sicilia si sono complimentati e hanno ringraziano gli alunni che hanno realizzato i servizi (servizio welcome coffee; sevizio coffee break; servizio lunch) per la realizzazione dell’evento.



